事實證明，在美中關係進入長期結構性衝突的背景下，兩岸關係勢必出現「典範轉移」。輿論常把經貿視為中美關係的「壓艙石」，而典範轉移下的台海和平「壓艙石」是什麼？

從四大面向重新梳理：台灣政黨政治、大陸政治穩定、兩岸互動、美國因素，日前媒體的「兩岸關係年度大調查」民調可帶給我們一些新的思考。

在台灣政黨政治面向：蔡英文第二個任期「超穩定」結構已逐漸成型，這不僅表現在民進黨政治版圖的穩固，也表現出各項施政滿意度民調的穩定。如民眾對蔡政府兩岸政策滿意度不降反升至48％，且與不滿意度交叉。再如主流民意對防疫的肯定、美豬議題刺激民怨的程度有限等。

執掌民進黨10多年來，蔡英文以她獨有方式馴服了綠色政治菁英，帶來兩大變化：一是從法理台獨退守務實台獨，進而再向現實妥協，退守中華民國憲政體制，民眾對「台獨是兩岸關係最大變數」的認同度大幅下降。二是從多變、暴衝、不諳「洋務」的本土草根政黨，變為循規蹈矩、分配至上的親美菁英集團，但這助長了美國介入台海的複雜性。

在大陸政治穩定面向：北京「超穩定」固然是常態，但過去約每10年因權力繼承與讓渡而出現的週期性波動，隨著黨政重整、修憲等重要動作，再輔以「治理現代化」目標，已不再是困擾大陸政治穩定的問題。大陸舉國抗疫、重振經濟、扛過貿易戰衝擊，只會愈來愈穩。

大陸內部雖有對台激進民粹和武統派，但《反分裂國家法》明確規定對台動武的條件，也闡明大陸官方須肩負起促進和平統一、兩岸交流的法律責任，何嘗不是約束大陸對台政策的一條紅線？更重要的是，大陸政治的高度穩定，決定了北京絕無可能以「打台灣」來轉移內部矛盾。

在兩岸互動面向：儘管疫情幾乎「斬斷」兩岸交流，軍事、外交的對峙日益升級，但兩岸經濟社會的千絲萬縷聯繫，還是不會讓兩岸脫鉤、脫軌。民調顯示，近年來「兩岸敵友量表」中，政治、軍事、外交領域的緊張指數節節攀升、創下新高，但經貿、社會領域並沒有隨之轉趨緊張。

一邊是政治軍事的緊張，另一邊是經濟社會的如常，說明了兩點：一是兩岸民間的厭惡和仇視，遠遠沒有網路和名嘴炒作的那樣嚴重。二是台灣民意對兩岸經濟社會交流還是有很強信心，而大陸官方對維持兩岸交流更具政治定力，民間自然樂觀其成。

匯總上述三個面向，整理出現階段維持台海和平的「壓艙石」：兩岸執政者地位都相當穩定、不會出現內部危機；大陸既有「武力遏獨」的法律授權，也有堅持和平統一的法律責任；以中華民國憲政體制定位兩岸關係、處理兩岸事務在台灣社會的高認同度；兩岸經濟、社會交流不會斷，也不會少。

至於最後一個面向，美國因素。雖然看似不可控，但近期不少跡象說明，美方前一段時間對台美關係的提升動作，充滿了試探意味。外交部長吳釗燮對「美台建交」的澄清，美國參議員盧比歐突然對美中台關係發表謹慎言論，都說明華府「試」出了北京的紅線，也「試」出了台海和平的底線。（作者為智庫研究員）