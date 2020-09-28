隨著國際政局變化、美中矛盾加劇，在蔡政府第一任還算能被稱為「冷和平」的兩岸關係，如今有逐漸「熱衝突」的趨向。雖然國際專家普遍認為還不至於到戰爭程度，但普遍都將台海作為國際衝突熱點，對危機升溫或擦槍走火表達憂心。美國前海軍四星上將史塔夫瑞迪斯近日就在《日經亞洲評論》撰文指出，北京對台灣逐步提高軍事行動和全面進攻的可能。

如果說國際緊張如此，台灣民意又是如何看待當前的台海危機呢？根據《聯合報》最新的「兩岸關係年度大調查」，就顯示1分至10分的開戰可能評估裡，目前民眾已經認為達到4.2分，是過去10年的新高，遠高於馬政府時期平均的3.1分。而在兩岸敵友量表的軍事和政治部分，緊張或競爭程度也達到7.3分，外交更甚，達7.5分，三者都與馬政府時期5至6分的區間有顯著差異。整體而言，雖然台灣社會認為兩岸愈加軍事緊張，但尚未到瀕臨戰爭的程度。

中華民意研究協會在8月進行的民調就顯示這樣的趨勢，多達79.6％的民眾認為兩岸近期發生戰爭的可能性不高。相較於去年的調查，今年台灣民眾認為兩岸關係轉趨緊張的因素轉變相當大，去年多為國內因素，包括台灣獨立、民進黨執政、民進黨大陸政策和台灣總統大選，占比就高達53％；然而今年台灣民眾認為兩岸緊張導因於國際因素的比重增加不少，如美中角力競爭、兩岸外交競爭、大陸持續軍事威脅、外國勢力介入占比達37％，台獨、民進黨執政和民進黨大陸政策則縮減至38％。

如此也就不難理解，為何兩岸緊張，蔡總統處理兩岸關係的滿意度會由黑翻紅。此外，從國際因素裡許多選項來自於大陸政情來看，當前台灣民意認為兩岸緊張的歸責對象其實在大陸，具體而言，是大陸政府。

根據《聯合報》民調，民眾對大陸政府的負面印象來到歷史新高，達66％，僅21％有好感。在2017年時，負評者僅45％、正評者達44％；另一方面，台灣民眾對大陸人民的正面印象卻同樣是歷史新高，達60％，僅有25％持負面觀點。尤其是曾去過大陸者，好感更高，顯示兩岸交流對兩岸關係做出的重要貢獻。

從此來看，在台灣人普遍支持蔡英文的兩岸策略、對大陸民眾有好感的情況下，北京就必須正視自身對於台灣民意趨向的負面影響，不能總將責任歸屬於台灣民眾和政黨，如此才能緩和當前的兩岸困局。更具體來說，大陸當局其實應該區分民進黨政府和台灣人民，雖然民進黨執政，但並不代表其總是符合民意。近期美豬或是和戰議題，就是如此。

軍事行動、民間獵巫，或是把中華民國派視作台獨、獨台，對付的不是民進黨，而是全體台灣人民，這只會讓台灣民心愈加反感，把兩岸社會推得更遠。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）