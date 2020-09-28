台灣民意基金會昨（28）日公布民調，59.5％的民眾不贊成開放美國萊豬進口，31.5%的人贊成；本月9日東海大學地方自治中心針對台中市民也有萊豬民調，支持開放有19.5％、中立19.5％、不支持者為55.1％。反對的比例相仿。

若近一步分析受訪者的政黨傾向，民意基金會發現綠營選民有61％贊成蔡政府的政策，藍營選民反對比例則高達98％；東海大學的民調呈現泛綠選民有51.9％支持，泛藍選民有86.2％不支持。兩份民結論相同：政黨認同決定了個人對政策的態度。至於政黨傾向中立的選民，民意基金會的調查中超過7成反對，東海大學的民調則超過5成反對。

兩份民調相隔3周，這期間民進黨政府護航瘦肉精美豬的宣傳量大、多元，卻無法說服中立選民。

3周以來，民進黨透過「釋放內幕消息」的手法，把開放瘦肉精美豬定調為「關鍵時刻的困難決定」、「連結自由世界產業鍊的第一步」，幾家雜誌與網媒都用「幕後」、「獨家」報導聖頌蔡英文的「堅定」決策。民調顯示，這些說法與宣傳無能說服非綠營民眾，連綠營民眾也不全然相信。台灣民眾顯然不相信開放萊豬是蔡總統為了台灣大局而委屈求全。

萊豬案，蔡政府無法回答的是，若真的是考量台灣的國際處境，必須在美中之間選邊站，何不稍等一下，待美國大選後再決定？美中貿易衝突已好幾年，美拿牛豬施壓台灣20年，為何蔡英文此刻讓步？萊豬案，是美國白宮直接施壓蔡政府的結果，蔡英文一宣布後，美國副總統的推特馬上宣傳：「川普履行了對農民的承諾」，擺明著要爭取關鍵州的農民選票。開放萊豬，不是蔡英文的主動作為，不是權衡世界局勢的算計，更不是談判賽局裡的取捨，被逼投降而已。

「連結自由世界產業鍊」的說法也是騙詞。世界產業鍊裡，美資、中資與各國資本像麻花捲一樣相互纏繞，很難分開，而所謂「替代中國的產業鍊」早就發生、動態發展，讓高耗能的代工業往低工資的東南亞前進，中國大陸自身也是重要推手，符合其國家利益。當廠商往南移時，不是紅色產業鍊產生缺口，反而更加鞏固。

民進黨引用了美國大選裡仇中的民粹語言，編製了蔡英文英明神武的形象，遮掩美豬賽局裡台灣的屈膝，以為把屢戰屢敗說成屢敗屢戰，就可以放屁安狗心。雜誌與網媒照抄民進黨政府放出的「獨家高層內幕」，若非刻意矯過，便是天真無知，不知世事。

以前美國稻米談判，賴幸媛會把台灣社會的反美聲音，例如白米炸彈客轉化為談判時的籌碼，要求美國讓步，現在的蔡政府卻拿美國來恐嚇、指責台灣社會反瘦肉精美豬的聲音。蔡英文號稱談判高手，台美賽局裡只見其政府罵台灣的反對聲音，藉以向美國表忠。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）