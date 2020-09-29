東北原為戰後共產黨最難滲透的區域。因其土地肥沃，人口稀少，謀生容易；加以地接蘇聯，近百年來所受帝俄與赤俄之禍，僅次於日本的侵略，所以居民在情感上及利害上仇俄反共之心特別堅強。東北受日本人鐵腕統治達十五年之久，土共難以立足，戰後共產黨自不易滲透。而國民黨則不然，國民黨在中國當政二十年，其貪污無能甚於北洋政府，並不為全國人民所擁戴，但國民政府究屬正統，淪陷區人民，尤其是東北人民，處於敵偽治下，身受水火，久望王師。政府此時如處置得宜，實是收拾人心，安定邊圉的最好機會。而東北情勢終至不可收拾，實下述數種最大因素有以致之：

第一，根據雅爾達會議的決議和中蘇條約的規定，蘇聯在東北的佔領軍應於日本投降後三個月內全部撤退。抗戰勝利前後，我政府如對東北接收有通盤計畫，則其時我為四強之一，國威正盛，英、美友邦又竭力從旁支援，蘇聯斷不敢冒天下之大不韙，阻礙我軍進入東北。無奈我政府當局對東北接收事前毫無計畫，臨事又私心自用，不接受我「後浪推前浪」的建議，捨近求遠，自滇緬邊境抽調嫡系部隊前往，致遲遲不能到達，反而兩度要求蘇軍延期撤退，貽蘇聯以拒不撤退的口實，而予中共以從事發展的時機。

在東北逐日壯大

抗戰勝利後，中共深知東北人民不願為其利用，因趕緊在關內訓練大批幹部，分別自山東的煙台渡海，及察哈爾、熱河兩省由陸路進入東北，由中共高級幹部林彪、高崗等督導，在佳木斯建立訓練中心，並於各地建立地方政權，吸收偽軍。

蘇聯此時尚不敢公開違背中蘇條約，明目張膽接濟共軍，只故意疏虞所收繳的日本軍械庫的防守，一任中共軍前往「偷竊」。此時我政府如態度嚴正，一面向蘇聯政府抗議，一面加緊進兵接收，則中共在東北的勢力斷不致釀成燎原之禍。無奈我方接收大員又是一些膽小如鼠，敷衍塞責的官僚，所以東北的局面一開始便不可收拾了。

熊式輝於三十四年十月二日以東北行營主任身分率隨員百餘人專機飛往長春。抵長之後，如入敵國，被蘇軍招待居住於一指定的大廈內，派蘇軍站崗保護。式輝以本國接收大員，因恐開罪蘇聯，竟服服帖帖地龜縮於住宅之內，甚至連本地人民派來的歡迎代表也不敢接見，真是可恥之極。

俄人原即欺善怕惡，今見我方大員如此，遂更肆無忌憚，處處留難我方接收人員和入駐東北的國軍。旅順、大連已租予蘇聯，我政府固無法使用，甚至營口也不讓我軍登陸。中共乃有充分時間在東北逐日壯大。

更有一荒唐絕頂的事，便是陳誠在勝利後所發一連串的遣散偽軍的命令。東北偽軍四十萬均由日本配備訓練，極有基礎。他們久處日軍鐵蹄之下，含憤莫雪，一旦抗日勝利，無不摩拳擦掌，希為中央政府效命，一雪作偽軍之恥。當時政府如善加綏撫，曉以大義，這四十萬偽軍只需一聲號令，即可保東北於無虞。無奈陳誠仰承上峰意旨，竟下令遣散。熊式輝若是一個有眼光而勇於負責的幹員，未嘗不可把這道命令暫時擱置。殊不知熊式輝就是一位只知做官的人物，他竟把陳誠這道糊塗命令通令全體偽軍。此舉直如青天霹靂，數十萬偽軍頓時解體，林彪乃乘機延攬，偽軍的精華遂悉為中共所吸收。迨中央發現其錯誤企圖加以糾正時，已來不及了。

共軍在東北空前敗仗

民國三十五年春初，美式配備的嫡系中央軍才自滇緬邊境由海道開來，在秦皇島登陸，循鐵路向瀋陽和長春前進。但是在林彪指揮下的共軍經半年的準備已相當強大，乃開始在鐵路沿線與國軍作戰。自此而後，國軍始終無法離開鐵路線尋找共軍主力作戰。相反地，國軍竟逐漸蟄伏於若干重要據點，廣大的東北原野遂為共軍所有。至三十六年夏季，共軍顯然已在東北佔有優勢，野心勃勃的中共指揮官林彪竟想對國軍主力作殲滅戰。

是年六月底，國共雙方動員起在東北的主力，在四平街發生決戰。白崇禧適於其時飛往瀋陽視察，乃順便協助指揮作戰。前敵指揮官陳明仁且立下遺囑，趕至四平街前線。這本是雙方為爭取東北的第一個主力會戰，關係東北前途極大。

共軍指揮官林彪這次顯然是過分自信，竟傾巢而來，企圖一鼓將國軍主力殲滅。但是國軍究係美式配備，火力熾烈，陣地戰經驗豐富，經數日夜血戰之後，林彪主力終被徹底擊敗，向北撤退。這是共軍在東北空前的敗仗。

白崇禧本是四平街會戰的主要畫策人，林彪敗退之後，白氏即主張乘勢窮追，縱不能生擒林彪，也須將共軍主力摧毀。當時負責東北軍事指揮的杜聿明雖同意白氏的主張，但未敢專斷，陳明仁則認為戰事瞬息萬變，時機稍縱即逝，應立刻揮軍窮追，結果乃聯銜電蔣請示。不意所得線電竟是「暫緩追擊」，共軍因此能從容北撤。前敵將領得此覆電，無不頓足浩歎，白崇禧亦頹然而返。

其時縱是嫡系將領如陳明仁、杜聿明，甚至熊式輝，均不了解何以蔣先生不許乘勝追擊，任林彪所部安然脫逃。我得此消息便心中有數而暗笑。我知道蔣先生不是不想殲滅共軍，而是討厭這主意出自白崇禧，縱可打一全勝的仗，他也寧可不要。

蔣先生就有這樣忌賢妒能，寧饒敵人，不饒朋友的怪性格。此事說出去，一般人是不會相信的，但是追隨蔣先生有年的人一定會拍案叫絕，認為這是一針見血之談。

是年九月，參謀總長陳誠兼長東北行轅，這位立遺囑血戰四平街的陳明仁即被陳誠撤職查辦，罪名是利用大豆作護牆工事，乘機貪污。其實在「嫡系」將領中，貪污的何止千百人，陳明仁何以獨被撤職查辦呢？這可能與他和白崇禧親近有關。（待續）