無色覺醒》王丰：中國海射一箭九星！美國驚覺苗頭不對？(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第728集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「中國海射一箭九星！美國驚覺苗頭不對？」

中國衛星上帝之眼，真讓美國荒了手腳？

美國是世界最現實、最勢利動物，他們發現苗頭不對，中國大陸比他們情報蒐集到的更厲害，更難對付，不小心不行。

2020年9月15日，從中國黃海一個海上平台，成功發射長征十一號運載火箭，將「吉林一號」衛星送入預定軌道。不到24小時，它秀出了一段美軍F22隱形戰機在飛行的視頻。還秀出一艘美國尼米茲級核動力航母，進港全部過程。也錄下一段美國美軍P8A反潛巡邏機起飛實況。

2020年9月17日，美國務次卿「柯拉克」到台灣訪問，為什麼其行程低調、沉默。各方有不少分析，我則有不同看法，我的觀察很簡單，就是實力！

就在9月17日我曾發一篇短文說；美國發射一枚「人肉導彈」「柯拉克號」，將於17日稍晚朝台灣發射直衝台北，別小看這枚「人肉導彈」導彈只有「一星」，其實是要和目前大陸那枚「一箭九星」比拚看誰威力強。而上次美國射過「人肉導彈」「阿札爾號」，嚇的台灣馬上投降買美豬美牛肉，這次更大枚導彈射來，肯定要幫川普清倉大掃貨，破銅爛鐵全都買。

當然上段文只是在諷刺，美國派國務次卿來台灣，非常明顯是川普故意刺激中國大陸。目的在激化美國反中民粹，好為川普自己低迷的選情添加柴火，但是詭異的是，美國務次卿「柯拉克」到了台灣，卻刻意低調，刻意搞神秘，這究竟是怎麼一回事？

相信美國方面一定有某些敏感，但又說不出口的原因，所以這個「柯拉克」戴著口罩「戴好戴滿」憋著一肚子悶氣，從頭憋到尾，當中有一個原因，眾多原因之一，可能就是美國驚覺那枚「吉林一號」衛星，竟然是「一箭九星」且具備高解析度威力強大的上帝之眼功能。

換言之，「吉林一號」擁有開天眼的科學神器，「一箭九星」含有3顆視頻成像模式衛星及6顆推掃成像模式衛星。它在距離地球535公里上空，地面上所有飛行中，或者移動、或者固定目標完全一覽無遺，高解析精準度可以達到一米以內，視頻畫面清清楚楚。

設想如果美國想動武，吉林一號如果配合新型太空梭或激光衛星等，是否就可以輕易擊落F-22隱形戰機？或輕易擊沉尼米茲級航母？

中國大陸成功長征運載火箭，海上發射「吉林一號」衛星一箭九星！突破島鏈？越台上空？海射平台成功將其送入衛星軌道。美國務次卿訪台行程一路低著頭悶不吭聲，低調安靜神祕，不好亂動亂說，是不是美國知道，吉林一號上帝之眼正盯著美國看呢？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！