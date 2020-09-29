勞動部研擬勞保年金制度改革，找來學者專家提供意見，結果爆出退休金大砍30％的傳言，差點引起政治風暴，行政院緊急喊卡，先由發言人主動表示，目前僅有學者提供相關意見，沒有大砍30％的事情，到了9月17日，勞動部發出新聞稿，宣布原訂最快年底前提出勞保年改方案規劃暫緩，目前無任何具體期程。隔日行政院長蘇貞昌宣示「政府若沒倒，勞保不會倒」，政府對勞保一定會做「最後給付責任」的立場。

勞動部這波年改方案遭遇挫折，是必然的宿命，勞保局「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」的結論是，若維持現行勞保費率及給付制度，勞保基金將於2026年破產。勞保基金已經連續三年繳費少於給付（負現金流），而且基金庫存太低，銀行定存利率又不斷下調，精算師計算的潛藏負債因此步步攀升，到去年底已高達10兆元，勞保改革必要且迫切，已成為危害台灣社會安全最大的火藥庫。

勞動部雖然是勞保的主管機關，但是勞保改革不能只仰賴勞動部，光找幾位專業的精算師、加上大學教授，在既有的制度下跑Excel、調參數，不只不可能找到答案，而且必然引爆全體民怨。

蘇貞昌強調政府負最後給付責任，只要政府在，勞保就不會倒（不能倒）的宣示，才是勞保改革的起始點，從這個最高指導原則開始，動員財政部、國發會、勞動部、各縣市政府的「戰略資源」、還要引進具有專業資產管理能力的金融業者，另外，再把正在推動健保制度改革的衛福部都動員起來，才能提出兼顧政治高度、專業可行、而且全民都能接受的綜合解決方案（Comprehensive solutions）。這個責任當然不能只靠勞動部長來扛，甚至不能交給不負最終政治責任的政務委員，而應該是行政院長、甚至總統層級的任務。

勞保基金破產危機看似恐怖，解法卻不困難，蘇貞昌做了第一件、而且是最基本的工作，就是宣示不會破產的決心，一個涉及超過一千萬名勞工、等同於全體人民福祉的政策，因為歷史包袱、因為過去不專業的決策而出現危機，當然不能丟給人民來承受，蘇貞昌說的沒錯，只要有政府在，政府就應該想出解決方案。

接下來就是如何避免破產，退休基金猶如水庫，是「流量」與「存量」的平衡，會破產是因為流入低於流出，必須提取存量，最終導致存量的枯竭。因此必須先處理的是「流量」的課題，要增加流量，必須加稅、舉債（都是財政部的工作）、或是提高費率（增加勞工與雇主負擔）。

這三個方案，目前最可行、成本最低的方案是加值營業稅。台灣目前的加值營業稅率5％，是全世界最低的，一年稅收有4,200億元，調升營業稅率1個百分點，可以增加800億元的稅收，2個百分點可以有1,600億元，拿來專款專用，作為彌補勞保基金的財源，可以解決2026年破產的問題，甚至可以同步解決同樣面臨龐大政治壓力的健保改革。

營業稅率的調升，傳統上有幾個顧慮，首先是擔憂引發通貨膨脹，不過目前全球的經濟趨勢是通縮，日本加值營業稅由5％調升到8％，完全沒有通膨疑慮，全球央行放水、財政赤字大增，也沒有引發通膨。傳統經濟學家與財政學者當然會拿教科書來質疑，不過在人口結構快速老化、網路效率與自動化生產壓低物價的全球趨勢下，眼前並無通膨的威脅；其次是社會公平的論辯，勞保雖然涉及一千多萬勞工，畢竟不是全民，用增加營業稅來彌補社會安全基金，強化健保財務當然已經顧及全民，至於及公務員與農民的退休保障，也需要一併考慮。

再進一步，如果營業稅可以做為撥補退休基金的財源，確保未來現金流量的正數，甚至可以提升存量之後，政府應該一併思考所有公辦退休基金「報酬率過低」的問題。我們的退休金投資管理制度還停留在1980年代，為了「保本」二字，將巨額的資金閒置在銀行定存，「保本」看似保障人民，但是在零利率的時代堅守保本，在財務上是不理性的決策，猶如抵死不願走出農田的老農夫、或是堅持只用稿紙寫字不願學習鍵盤的作家，「保本」不應該是政府給人民唯一的選項，在網路訊息透明的時代，退休基金引進專業資產管理機制，提供給人民「保守」、「穩健」、「積極」三種選項，是最基本的服務。

提升退休基金報酬率，是解決退休金提撥越來越吃力、總是面臨破產危機的根本解決方案，但是這需要政府與人民集體觀念的提升，找到21世紀對於「風險」與「報酬」的集體共識。

蘇貞昌與許銘春暫緩勞保改革，應該是已經找到新的方向，本報社論提出「以簡馭繁」的原則，勞保改革的高度提升，部會首長用戰略的角度來尋求解方，行政院做好全民溝通的工作，看似困難的勞保改革，絕對有庖丁解牛的綜合解決方案。