美國國務卿蓬佩奧預定29日抵達梵蒂岡訪問，英國媒體報導，教宗可能以時間點太接近美國大選為由，迴避和蓬佩奧見面。如果屬實，不僅對蓬佩奧本人和其所代表的美國外交政策，對美國國會最近通過的《台北法案》也是一大傷害。

美國國務院24日聲明，蓬佩奧預定與梵蒂岡國務卿、樞機主教羅林及羅馬教廷與各國關係部長拉加格爾大主教會談，並以保護宗教自由為題發表演講。

蓬佩奧19日抨擊中共迫害宗教及信仰自由，對梵蒂岡與中國續簽主教任命協議表示不滿。他認為這項協議「附和魔鬼」，簽署協議代表天主教會的「臣服」，蔑視人權的中共將因此更有「底氣」。

蓬佩奧對梵蒂岡不假辭色，換來的是一句「不合外交禮儀」的答覆，梵蒂岡與中國續簽主教任命協議的意願不會動搖。

從美國和梵蒂岡發出的聲明及蓬佩奧公布的行程判斷，外媒報導蓬佩奧可能不會獲得教宗接見，並非空穴來風。

美國國務卿訪問梵蒂岡不獲教宗接見，可以說是絕無僅有，這象徵梵蒂岡在北京和華盛頓之間的微妙姿態，歡迎蓬佩奧來訪而且安排高層會見，並且共同舉行研討會倡議宗教自由，卻阻擋蓬佩奧對於教廷進一步發展和北京關係施加的壓力，給蓬佩奧一個軟釘子。這樣的發展趨勢，對於歐盟許多國家可能心領神會，有樣學樣。