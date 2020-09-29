近半年以來美元走弱，人民幣則從5月底一路走強，到9月中升值6.2%，成為下半年最強亞洲貨幣，跌破市場眼鏡。今年初金融圈看衰人民幣，最悲觀預測認為可能貶破7.5，現在愈來愈多長線持看好的論調。

高盛最新報告指出，人民幣升值趨勢已經確立，未來12個月目標價將上調至6.5。匯豐控股（HSBC）則認為，人民幣正在侵蝕美元的影響力，在10大工業國（G10）貨幣中主導地位愈來愈強。摩根史丹利的報告甚至表示，未來10年人民幣將成為全球第3大儲備貨幣，僅次於美元及歐元。

強勢人民幣將帶來更高的國際地位，停滯許久的人民幣國際化，再度燃起希望。盱衡貨幣發展史，一國貨幣想要擁有一定的國際地位或成為國際通貨，除了需要有經濟實力在背後支撐，強勁的貨幣表現更是不可或缺的關鍵因素。

2005年7月人民幣不再緊盯美元，放手升值，人民幣立刻成為全球貨幣中最亮眼的新星，從2005年7月到2014年1月共升值37%。這段期間人民幣從一個跨境貿易計價及結算的貨幣，擴展至國際金融投資貨幣，再成為國際儲備貨幣，都源於人民幣的強勢，讓全球企業、國家，甚至一般民眾都願意持有人民幣，並做為交易媒介、計價單位與價值儲存工具。

大陸正面臨經濟轉型重要拐點，外有中美對抗的不確定性，內有結構調整的壓力，強勢的人民幣正是北京最需要的政策工具。原因很簡單。就外部不確定性而言，美國對陸施加的關稅制裁，主要考量是大陸對美的鉅額順差，第一階段貿易協議，大陸承諾將購買更多的美國商品，以減少貿易順差。強勢人民幣將可讓這個過程更加順利。此外，美國一直認為中國有操縱貨幣拉抬出口的嫌疑，讓人民幣維持升值趨勢，正好可以堵住美國的嘴。

另一方面，從內部改革壓力來看，大陸現正面臨三道難題。第一是內循環經濟的推動，第二是關鍵零組件的自給自足，第三是金融市場的改革與開放。成功解決這三大難題，需要強勢的人民幣。首先，拉抬內需市場是整個內循環經濟的關鍵。而要快速提升內需，首要之務是促進消費與投資，強勢人民幣可以滿足這個需求。其次，關鍵零組件的自給自足，除了須加強內部的研發與生產能力外，引進或購買外部技術仍是不可或缺的元素。幣值愈強，採購籌碼自然愈多。

一國幣值與資金流入互為因果。幣值愈強，愈容易吸引資金流入，而資金流入愈多，也會推升貨幣價值。針對未來大陸金融市場的發展，持續改革與開放，藉此吸引更多外資的參與，是北京當局既定的目標與方針。而要早日達成這個目標，勢必得維持強勢的人民幣格局，才能事半功倍。大摩就認為，如果大陸持續加快開放金融市場腳步，同時搭配強勢人民幣，粗估未來10年外資流入大陸市場金額將高達3兆美元，平均每年約2000億至3000億美元。

大摩的估算並不離譜。根據中國外匯管理局統計，光是今年上半年，境外投資者凈增持大陸境內債券及股票，就高達729億美元，分別比去年底增加13%及16%。不要忘記，這還是新冠肺炎疫情衝擊全球經濟最嚴重的時候。不容否認，外資前進大陸金融市場，已是一個中長期的趨勢。特別是自2019年2月MSCI宣布增加大陸A股在MSCI系列指數中的權重，同時分三階段將大陸A股的納入因子從5%逐步調升至20%後，這樣的趨勢更是明顯。此時此刻，若能再搭配一個強勢的人民幣格局，相信更有助大陸金融市場的改革與開放。

過去，我們一再呼籲，強勢人民幣符合大陸的長遠利益。不管是從因應外部美國制裁與緩解內部改革壓力的角度來看，都是如此。現在，值此疫情持續重創美國、壓抑美元走勢之際，若想在美元包圍網下突圍而出，北京一定得更加重視並提升人民幣的影響力。貨幣不只是一國經濟實力的表徵，更是爭取國際地位的重要戰略工具。大陸想要持續挑戰美元霸權地位，就勢必得讓人民幣維持強勢，才能吸引更多人的目光與資金投入。