美國總統大選前的中美科技戰，正式進入第二回合，中芯與騰訊成為主要箭靶！如果川普再使力，第三回合是不是連阿里巴巴都會遭殃，確實讓中國科技巨頭們挫著等。

大選進入最終倒數階段，川普政府所有大小動作，不可能完全跳脫選戰策略，以及各州選票考量。例如火速提名保守派的巴雷特，準備遞補出任最高法院大法官，就被認為是鞏固共和黨票倉的一記好球。

在科技戰第一回合，除了抖音成為眾矢之的外，華為所需的高階手機晶片，已遭台積電斷供，中芯作為大陸首大的晶圓代工廠，不可能不警惕。當然，中芯的先進晶圓代工製程，本來就落後台積電兩個世代以上，如今買不到美國出口的半導體設備，加上被美國商務部明指與中國軍方有染，應該都是意料中事。

至於微信被下架，攸關在美華人與中美來往企業的溝通命脈，將來如果連阿里巴巴旗下的淘寶，以及賴以起家的B2B貿易零售平台，都要被放大檢視的話，川普政府在高科技戰「軟硬兼施」的監管手腕，確實已經全面啟動。

中美由貿易戰到科技戰，川普的這一波操作，對於台灣的影響是什麼？從硬體來看，半導體本來就是台灣的主流強項，中芯的轉單效應，對於一線與二線晶圓廠不無小補。

中芯在過去20年，在先進製程的長期落後，早已不是台積電創辦人張忠謀眼中的「700磅大猩猩」。中國從十一五到十四五，都將半導體列為重點產業，都始終在晶片設計與晶圓代工難以超車。這其中包括連續兩期的「國家大基金」，以及中芯重新在科創板掛牌，20多年來官民總投資額是以萬億人民幣計，但仍然被台美打趴在地上。

至於軟體與網路，過去5年，本來就是中國的優勢產業，大陸的移動互聯網市場，已經是全世界的光明頂。阿里巴巴用支付寶，孵出的螞蟻集團就是全世界估值最高的未上市公司，近期在香港上市市值上看2600億美金。這不僅領先美國老牌半導體公司英特爾的2100億美金市值，螞蟻集團的數位金融創新能力，更實質威脅「尖牙五哥」的地位，確實難怪連美國人都要緊張了。

華為手機與騰訊微信，一度騎進東南亞與歐美城市的ofo與摩拜單車，還有支付寶遍及40個國家的上百萬商家，全世界都很熟悉了。再拉高層面來看，一帶一路的基礎建設，「中國輸出」這5年的影響力確實越來越大！這是全球政府都忌憚的「老基建」與「新基建」，當然要封殺。

最後一個月的美國大選，會不會進入中美科技戰的第三回合？包括小米與OPPO等成功出海的大陸品牌，以及在美國股市掛牌的京東與百度等「中概股」，都是可能的標靶，就看下一個被川普點名的是誰了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）