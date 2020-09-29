隨著新冠疫情與川普總統施政的混亂，中國大陸對世界的政經影響力更為凸顯，不過在台灣不少人看到的世界幾乎是完全倒過來的。美國無論遭遇任何狀況，總像是小風小浪，毫髮無傷；反之，中國的小風小浪就像狂風暴雨，像南海、東海、台海、中印邊境、新疆、內蒙古等，簡直是「四面楚歌」。網路上，用這種角度看待世局的評價比比皆是。

可以說，儘管美國國力滑落，但它仍掌控了媒體的話語權，對歐洲也還有影響力，在「共同價值觀」之下，足以讓歐洲對中國保持同一語調。基本上，大多數台灣人是生活在這種語境之下，尤其兩岸軍事對峙日增，對美國的依賴心理更強烈，結果美國語境中對中國任何批評和不滿，從實質的經濟制裁，國會議員的大言不慚，普通學者的夢幻意見，一直到海外吃民運飯人士的各種小道消息等，都被當成天大新聞，籠罩在台灣的天空，從而內化為不少美國附隨者的世界觀。

首先，任何大國崛起或復興所造成新舊權力交替，伴隨的必然是磨擦、糾紛和碰撞，無平靜的可能。經貿總量的激增，必然會催生捍衛經貿利益的軍事力量。歷史上，海洋貿易大國必然等於海洋強權，以及強勢的國際影響力，所謂「韜光養晦」脫離歷史事實。中國不是西式的代議政體，在衝突的過程中，反而更能控制組織運作，迅速解決問題。以香港為例，不知道美國通過了多少法案、制裁、聲明，媒體鋪天蓋地一面倒的報導，包括五眼聯盟一起幫腔，結果北京真正展現反擊，兩、3個月內就定勝負了，可見兩方的真實力量對比，與西方表面鑼鼓喧天的聲勢有著天壤之別。至於中國少數民族問題，種族問題本質上就是人口比例的問題，與政治體制無關。

美國種族問題快速惡化，主因是白人與班白人的人口比例正拉進中，而中國少數民族不過占人口的2%，只要主要種族政治上是統一的，局面就必然是穩定的。有關新疆穆斯林的情況，所有伊斯蘭國家都沒意見，偏偏說一堆話的都是白種基督教國家，好像忘了自己才有十字軍殺戮穆斯林百姓的上千年血仇，更別說今天西方背後鼓動的葉門內戰，造成生靈塗炭，才是恐怖的種族滅絕。至於美國、日本、澳洲、印度等四國聯手的「自由開放的印太地區」，談了5年以上了，連一份具體的合作草案也寫不出來，只會不斷地喊口號做姿態，好像以為不斷空談就會成真。

西方受困於疫情，過去讓它們壯大的自由主義，今天也成了他們衰敗的結構性因素，因此只能發揮話語權，假裝自己仍有道德的優勢。不過，當兩邊逼近攤牌時，話語的幻象會瞬間破滅，就像外交部長吳釗燮公開宣示不主動與美方建交，就是實力取代話語的第一步。

（作者為資深媒體人）