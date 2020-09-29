美國總統大選首場辯論會台北時間30日上午9:00在俄亥俄州舉行。首場辯論結束後，川普和拜登將再進行兩次辯論，分別是10月15日在田納西州納許維爾以及10月22日在佛羅里達州邁阿密。由於選情緊繃、激烈，辯論會前兩大陣營早已廝殺得昏天暗地，首場辯論會因此更受矚目。

美國總統大選舉辦辯論超過30年，已是美國民選體制的重要組成部分。儘管歷史經驗顯示，候選人在辯論會的表現，對選民投票意向未必有那麼大影響，但今年由於疫情衝擊經濟，加上尋求連任的川普種種驚世駭俗的言行深入人心，他的對手拜登又是史上年紀最大的候選人，都給人留下「必有好戲」的期待，堪稱未演先轟動。

根據辯論委員會選定的首場辯論將聚焦六大主題，分別是最高法院大法官提名戰、百年最嚴重全球疫情、因疫情倒地不起的美國經濟、今夏全國各地爆發的示威抗議與暴力、選舉完整性議題，以及拜登、川普歷來紀錄等。有關選舉完整性議題，涉及川普幾個月以來一直反對的擴大通訊投票，聲稱此舉將導致「人為操控選舉」。這也意味11月3日投票日當天，總統當選人未必就能揭曉；倘選務糾紛最終要靠大法官裁奪，10月下旬參議院針對新任大法官的審查與表決，就更有舉足輕重的影響。

傳統上美國大選以國內議題為主，特別是經濟問題。今年由於疫情延燒，使得川普引以為傲的經濟表現一敗塗地，加上美國社會從貿易戰延伸而來的反中抗共情緒高漲，使得「中國議題」躍居而為本次選舉主軸之一，川、拜兩人在辯論會上勢必競相展示壓制中國的能耐，國際社會包括北京在內，則想從兩人的唇槍舌箭中，看出誰當選後的未來美國對中政策與美中關係走向。

巧合的是，正當美國總統大選辯論喧騰上場之際，本周一中共召開政治局會議，決定10月26日至29日舉行五中全會。五中全會將審議「十四五規畫」和2035年國家目標等重大問題，都是美國最敏感的問題。這次會期不但與5年前十八屆五中全會召開的日期相同，而且安排在3場美國總統辯論會之後，距離11月3日大選也不遠，是巧合還是刻意，引起不少討論。

更值得關注的是，政治局會議還通過了《中國共產黨中央委員會工作條例》，《條例》中除了強調「堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中領導的必然要求」，還要求權力核心的中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員，要帶頭執行黨章和《條例》等黨內法規。這究竟是代表習近平領導權威穩固，可據此推測他將在2022年連任「二十大」，還是因為國內外情勢緊張、黨內外局面複雜，核心高層更需要維穩，同樣引起揣測。

美、中是當今世界兩大強權，前者已稱霸一個世紀，後者正蓄勢待發準備取而代之。兩強相爭，爭的不只是軍事與經濟等硬實力，還是體制、文化等軟實力的較量。一場攸關大選結果的辯論會，與一次影響未來5年的政治局會議，隔著太平洋兩端同時舉行，極具象徵意義地呈現民主體制與集權體制的比拚，誰勝誰負尚難論定。只能說這樣的大時代，人類歷史上罕見。（作者為信民兩岸研究協會理事長）