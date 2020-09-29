促轉會在兩年前六都市長選舉時，當時的副主委張天欽自比為東廠，形容國民黨新北市長候選人侯友宜為「轉型正義最惡劣的例子」，錄音檔曝光鬧得沸沸揚揚，結果侯打敗蘇貞昌高票當選市長。事隔兩年，沒想到促轉會再次東廠上身，只是這回膽子更大，毫不避諱直接把手伸進司法院。

促轉會舉辦「大法官與轉型正義：從九份解釋談起」研討會，主張威權統治時期的九份大法官解釋及相關檔案應去除遮蔽，也就是把徵集大法官會議檔案資料爭議改為政治檔案，審判的最核心包括評議資料及大法官姓名通通當作政治檔案，行政干預司法莫此為甚。

促轉會點名的九份解釋，包括有關萬年國會及參加叛亂組織等解釋，促轉會主委楊翠雖表示，調用未曾公開的大法官會議紀錄與檔案資料等相關檔案，可以認識大法官在當時體制中的多元面貌，說穿了就是針對昔日威權統治時代的大法官解釋，假藉轉型正義之名，徹底清算整肅國民黨，一舉把國民黨打到趴。

兩年前促轉會東廠風暴，當時的副主委張天欽還得魚目混珠地想辦法找出各國類似侯友宜的案例，要好好把侯友宜「除垢」，如今新任主委楊翠真除不到半年，就直接高舉東廠旗幟喊砍喊殺，把矛頭刺向司法最核心，完全漠視司法獨立的精神，真正是吃了熊心豹子膽。如果司法院輕易高舉白旗，司法獨立就完全繳械了。

試想大法官評議資料及姓名如果可以拿來當政治檔案管理，未來一般法院的評議資料不必受限當事人聲請，促轉會同樣可以轉型正義為名調集相關卷證資料。 果真如此，法官還有獨立審判空間嗎？