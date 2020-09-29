從去年開始的中美貿易戰，以及新冠肺炎大流行是今年迄今最大的兩個事件。曾經在全球化浪潮中處於主流思想地位的新自由主義強調的政商分離、純市場化運行，杜絕國家干預等的「普世價值」，如同舊秩序一樣的坍塌。但變局也一樣醞釀新的機會。

中美貿易戰的發生，一般認為是中國崛起與復興，碰撞到美國所主導的世界秩序。隨後美國針對中國高科技進行一波波的定點打擊。當華為靠著自身的努力與強大的激勵制度，攀上全球通信產業鏈上的領導地位，但美國一次次地修改規則，以國家安全的特殊理由，對華為實施極為罕見的極限施壓策略，迫使華為放棄自主研發的高科技；當TikTok靠著獨特的人工智慧演算法在全世界大受歡迎之際，同樣被美國政府以國家安全的理由，企圖對其強制轉讓接手。

美國禁令不只影響中國高科技企業，也影響到了全世界，包括台灣的企業。為了干預台積電對華為的出貨，美國也一次次修改包含美國技術比例的禁令，從一般產地規則的35%，修改到25%，再改至10%，後來發現台積電最先進製程的「美國技術含量」只有7%，美國遂連基本的國際貿易規則都不管了，規定只要用了任何美國軟件和硬體設備，也被視為美國公司，得聽命於美國政府的長臂管轄禁令，對華為實施禁運。美國政府直接干預，打破了新自由主義信條所強調的政商分離、純市場化運行的理想。

在稍後而來的疫情衝擊與挑戰，美歐等先進國家不但沒有展現出各方預期的高治理績效，還造成疫情的失控。過去全球化追求生產最佳效益與國際分工的供應鏈體系，但疫情凸顯現有全球分工制度的的缺陷：當中國的原物料、中間材料與終端產品一旦中斷，立即引發供應鏈的連鎖反應，掀起全球搶購防疫物資的恐慌。由於醫療物資稀缺，導致部分國家優先留用、禁止出口的狀況，愈加強化了各國的保護主義。

在疫情「全球大流行」的恐慌心理與物資爭奪下，各國政府無不省思國安相關物資自主生產的必要性。在國家安全的政策要求下必然促成特定產品領域必須建立獨立自主、不受外力干擾的生產與供應鏈體系，各國的「保護主義」都不約而同地愈加強化。

從2018年美國對主要貿易對象國家掀起一對一的貿易戰之後，關稅及反報復的關稅已經讓不少製造商不得不調整生產基地來分散風險，再加上隨著疫情而升溫的各國保護主義，這可能已經是大蕭條時代以來最惡劣的保護主義情境。

當然，任何政府對企業運作的干預，以及貿易保護主義，都不是沒有巨大的阻力。WTO的貿易裁決小組已經認定：美國從去年開始對中國的加稅是違反WTO規範的，這必定會減損美國政府發動貿易戰的正當性。同時，美國政府忽略了貿易及全球供應鏈協作體系其實是互惠互利的，全球汽車業巨頭，如特斯拉、福特、賓士等，以及其後大約3500家美國本土企業也對川普政府濫加關稅的行為提出訴訟。

美國政府企圖將TikTok從美國行動應用商店強制下架的行政命令，也被聯邦地區法院裁定暫停，企圖強制收購轉移的企圖遭到挫敗。可見中美脫鉤的阻力仍然極為強大。

舊的新自由主義全球化秩序既已崩壞，但新秩序尚未形成，不過總體來看，未來的保護主義可能有增無減，世界潮流會越來越趨向東亞式的務實國家主義。

由於台灣產業與大陸高度整合，自然也受到強烈的影響。貿易保護主義對高度依賴外貿與海外投資的台灣極為不利。對以彈性跟靈活著稱的台灣企業和企業家來說，需要明確自己的角色，把握在中美兩強之間特殊的供應鏈節點關係，必定可在此一變局中適應得相當不錯，甚至發展出一套既符合供應美國所需，也能符合美國要求「非美化」可供貨中國的辦法。

對政府來說，更需要明確自己的定位，不走極端，建設經濟基礎和完善治理，才可以帶領整個台灣走過驚濤駭浪。（作者為國立雲林科技大學副教授）