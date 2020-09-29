以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林王國之間建立起了完整外交關係，是中東情勢上的分水嶺。 雖然世人普遍認為這個地區像是個家庭功能失調的地方，但《亞伯拉罕協議》代表了一個自有意識的決定，而不是一個普通的決定。這是該地區的新起點和歷史性標竿事件，亦代表除了和平外，還帶來了其他可立即感受到的明確結果。

此協議代表了該地區向前邁進的另種選擇和模式轉變。它給了其他阿拉伯國家與以色列建立正式關係革命性的機會，這樣的概念，在以前被認為是牽強且無法實現的。它為那些反對和平並寧願使戰爭持續，而不願以和平方式解決衝突的激進方式，提供了另一種選擇。

此外，面對伊朗及其追隨者在整個地區散播的極端主義，此協議能有效地增強穩健中庸主義的力量。我們真誠的希望，其他國家能看到這項協議下，各國人民與經濟之間建立的關係，並實現他們也可以享受到的利益。

該協議是結束中東衝突的重要階段，我們認為，這種協議將可有效地使各國免於遭受極端主義帶來的災難，唯有和平才是唯一的補救辦法。

最重要的是，此一具有里程碑意義的協議，更為巴勒斯坦人牽起了一個特別的機會，使他們得以與以色列直接談判。以色列已準備好這樣做，將會以美國政府「和平倡議」的原則來面對談判。美國大力領導促成調解，達成此協議，且一直是各方的真正盟友，也是該地區的核心參與者。

《亞伯拉罕協議》也代表了價值觀的統一。以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林同時都面臨著氣候變遷、資源減少，以及新冠病毒的挑戰。我們必須將重點放在達成共識而非製造歧見，並盡我們所能合力為我們的人民謀求福祉，這正是達成此協議的目的。《亞伯拉罕協議》應為該地區所有其他國家與以色列建立和平可帶來的好處之指南。

一個新的中東正在我們眼前成型。自然地，全新的大門已經敞開，創造外國投資和經濟合作的前景。鑑於這些不可思議的發展成真，中東似乎沒有極限。因此，此時應是台灣領導企業前往亞洲大陸另一端並抓住機會的時刻了。（作者為以色列駐台代表）