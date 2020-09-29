報載「供電6計畫，半數卡關」，文中引用經濟部長王美花在立法院報告台電6大電力開發計畫進度。依部長的報告，6大計畫中，台中與協和電廠卡在環評，興達燃氣機組通過環評也較預期晚了9個月，3大方案占台電總裝置容量19%，王部長說將對供電安全造成嚴重影響。

3大方案受阻影響的其實是全國供電安全，及北部供電平衡兩個目標，這兩個目標的衝擊也應分開討論。

先以全國而言，以2026年為準，已通過環評的大潭7到9號機增加316萬瓩，興達3個機組增加390萬瓩。未通過環評的台中兩部機260萬瓩及協和1號機130萬瓩（協和2號機130萬瓩預計2030年完工商轉），所以2026年前環評受阻機組共390萬瓩。

但2026年前除役機組中有核二兩部機共197萬瓩，核三兩部機共190萬瓩，及一般人極少注意的台塑麥寮民營電廠的3部機組，共180萬瓩超臨界燃煤機組。這7部機組裝置容量共567萬瓩，遠大於目前受阻於環評的390萬瓩。核二及核三廠可延役20年，麥寮機組與台電合約只有25年，但燃煤機組壽命至少40年，所以只要台電與其續約，仍可為台灣提供15年的廉價電力。

麥寮機組為較先進的超臨界機組，若在2024及2025年分別除役，屆時較為老舊的台中次臨界燃煤機組因未達40年年限仍繼續運轉，好像有些不合理。個人並不主張台中機組要提前除役，而是以台中機組壽命40年證明較其先進的麥寮機組當然也應至少運轉40年，為全民提供每度電成本遠較燃氣機組為低廉的電力。麥寮機組未到使用年限即提前退休，其實是全民的損失。

以北部供電平衡而言，核二廠兩部機共197萬瓩，也大於協和1部機130萬瓩，核二延役對北部供電平衡的貢獻也遠大於協和1部機。

更重要的是，若核二及核三延役，每年可提供300億度無碳電力，再生能源只要取代因核一除役造成的100億度無碳電力缺口即可，而非原先規畫非核家園的400億度無碳電力缺口。目前找不到土地的太陽能及尚未動工的離岸風電均可停工或解約，省下的綠電建置成本絕對上兆元。

供電因電廠環評卡關其實有極簡單的解決方案。

（作者為台灣能源部落格版主）