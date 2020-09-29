宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」在釣魚台12海里，遭日本海上保安廳巡邏艇「來間（KURIMA）號」撞損，船體受損，台、日漁業糾紛再起。

2013年4月，台、日歷經17次漁業談判，簽署《台日漁業協議》，為台灣漁民取回北緯27度以南的釣魚台周邊海域的重要傳統漁場。

根據《台日漁業協議》，雙方成立「台日漁業委員會」，以解決協議下的漁民作業爭端。時任外交部長林永樂對協議內容提出說明指出，「在主權立場上沒有退讓。協議列入免責條款，釣魚台列嶼周邊領海基線12海里，將不包括在協議使用範圍。台灣政府對捍衛主權，保護漁權的立場不變，絕不會以主權換取漁權。」換言之，此協議為在馬英九總統提出之《東海和平倡議》中所揭櫫之「主權在我，共同開發」的具體實踐。

因此，我國管制我方漁船進入釣魚台12海里水域作業，無涉我國在釣魚台主權上對日讓步，而為我國對釣魚台領海的行政規制，若台灣漁船進入此禁止作業海域，其取締亦為我國的主權行使範圍，不容日本海上保安廳越俎代庖，在此海域驅趕我國漁船。

誠然，明確的事證須待政府相關調查採證，釐清事件始末，但根據「新凌波」船長陳吉雄的初步說法，當時僅是進入釣魚台外海12海里內撿拾漁具，日本公務船從漁船右方緊貼急駛之後，以甩尾方式撞擊漁船右前方，導致部分船體受損。

若陳船長所言屬實，姑且不論漁船進入釣島領海內撿拾漁具，是否違反我國對釣魚台12海里水域的管制措施，我國絕不能同意日本海上保安廳在我國的釣魚台領海內行使公權力，取締「新凌波號」，更遑論與我方漁船發生衝撞。此無涉《台日漁業協議》違反與否。

駐日代表謝長廷認為「新凌波236號」事發位置是否在釣魚台12海里內為日本執法過當與否的判準，謝代表透過臉書表示，我漁船「如果沒有進入12海里的話，那麼日本就是違背協議，我們應該嚴正抗議」，但此見解恐有待商榷。

其實，不論漁船遭日本公務船取締的位置是否在釣島12海里水域內，我國外交部皆須立即對日本外務省提交抗議，而非待外交部長吳釗燮所言之「事實釐清」，否則即會坐實日本對釣魚台列嶼的主權聲索，使我國在釣魚台爭端中，陷入不利的地位，因為很清楚的，日本海保廳的說法是台灣漁船「越界侵入」釣島周邊的日本「領海」。

國人對日本極為友善，此在東亞域內少見，台灣更不論藍綠誰主政權，皆重視台日關係，而蔡政府在外交及兩岸政策上更採取「親美日、遠中國」的立場。但在對日關係上，4年多來，不僅換不到日本對我國希望在「台日漁業委員會」後續談判中，解決日本先島諸島南面與台灣東部之間重疊海域的雙方漁業問題，更無視中華民國的釣魚台列嶼主權，強行在釣魚台領海內取締我漁船。

吳釗燮應硬起來即刻向日本抗議，因對日隱忍、退讓無法有效解決台、日間的漁權爭議，維護我漁民的合法權益，而台日友好更可能在類似的海域糾紛中質變，惡化台日關係。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）