無色覺醒》賴岳謙：中印邊境緩和關鍵？美國政客卻不樂見？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第729集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「中印邊境緩和關鍵？美國政客卻不樂見？」

印度九月在國際戰略上的動作頻頻，不僅先後與日本簽訂了「物品勞務相互提供協定」（Acquisitionand Cross-Servicing Agreement, ACSA）更是與美國和澳大利亞簽訂通訊與情報的交換協定。不難看出印度與日、美、澳結盟的態勢。

印日雙方簽定「物品勞務相互提供協定」內容提及，未來日本的軍艦，將有權利停靠於印度港口，而印度也能藉此於日本訓練飛行員，雖然不是屬於後勤防衛協定，但仍舊相當具有戰略意味。由此不難看出，印度一系列的舉措，都是希望能與日、美、澳結盟，形成一個國際戰略的菱型包圍圈，圍堵中國大陸未來在進入印度洋的海域要道。

印度認為目前中國大陸正處於與美國的緊張對抗，恐無力堅守與印度的邊界，能夠藉此機會在邊界問題上，大吃中國大陸的「豆腐」。種種因素才導致從今年六月到現在越來越緊張的邊界氛圍。

原先的印方只想在邊界問題上占便宜，但到了九月印度國內新冠肺炎的疫情開始出現大規模的擴散，不僅造成數萬人逝去生命，還造成國內經濟成長出現史無前例的下跌受挫，防疫失利的責任做為印度總理的莫迪責無旁貸。

莫迪為了維持自己在國內的支持，開始將疫情失控的責任，全權甩鍋給中國大陸。此外，他還不斷透過各種方式刺激印度民族主義、激化與中國大陸的矛盾，甚至單方面制裁中國大陸在印度的企業，以涉及損害印度主權和國家安全為由，先後宣佈封禁上百款中國大陸應用程序，騰訊、百度與微信都因此受到波及。

印度方面如此激進，都是希望能藉此轉移民眾對防疫政策失敗，所造成經濟受創的注意。但時至今日，印度在邊境與經濟問題上都未能得利，也藉此證明印度錯估了中國大陸對於領土捍衛的決心。

隨著局勢越演越烈，中印雙方都不希望再有擦槍走火的可能，雙方面開始試圖緩和與彼此的緊張對峙，兩國外交首長也藉著「上海合作會議」的機會在俄羅斯莫斯科展開會談。

中國和印度外長就邊境爭議達成五點共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。但兩軍部隊在山頭對峙的距離，仍只有約500米。這樣的距離對邊境而言，仍是相當緊張，雙方部隊在進行巡邏工作時，都可能誤闖邊界，導致糾紛再次引爆，解放軍的態度相當清楚，一旦印度方再越界，解放軍勢必會有所反制。

印度先前才破壞了雙方禁止在邊境開槍的協議，因此即使雙邊局勢表面上已轉向緩和，但仍存在許多不可控的因素，未來依舊可能再次爆發大規模衝突。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！