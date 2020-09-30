在中美戰略衝突劇烈、兩岸關係緊繃形勢下，美國國務院次卿柯拉克稍早前率團訪台，意圖加強台美聯結、共同抵制中國大陸。其訪台期間的節目安排，包括會晤我方工商界人士，以尋求促進台美經貿之道；未料有王文淵、林伯豐兩位工商要人婉拒出面，一時引發眾議。其實這件事正好顯示，台灣工商界仍有一群「不願涉入中美衝突」的人士，且他們也會因此而比較能和陸方「說得上話」。為降低兩岸走向全面決裂風險，我方應寬容工商界如此地保留「兩岸通氣」管道；必要時會有用處的。

柯拉克本次訪台前夕，台美官方口徑一致地宣示，柯拉克訪台期間，將主持台美高階經濟對話，以正式啟動雙方經合之路。為此，美國在台協會（AIT）向我方幾個工商團體的領導人發函，邀請他們與柯拉克等美方官員見面晤談。不過，全國工業總會理事長王文淵表示「沒有興趣」，工商協進會理事長林伯豐則說「難以配合」；兩人皆未出面。

至於原先規劃的台美高階經濟對話，結果演成台美官方的初步意見交換，未能聚焦，亦無提出台美經合時間表，主因是受複雜的國際形勢制約，並非王文淵、林伯豐未出面所致。

嚴格說來，王、林兩位理事長這次的表現，不宜簡單解讀為「反美」或「向陸方輸誠」。儘管兩人各自經營事業均在大陸有投資，但皆不忘情於美國市場。如王文淵亦是投資美國的重要台商，眾所周知。而林伯豐更是剛在柯拉克訪台的幾天前，代表工商協進會和台北市美國商會聯合簽署「呼籲台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）共同聲明」；這哪有任何「反美」意涵？

如今竟發生上述的「婉拒出面」情況，其原因很容易推知，不外乎柯拉克此次來訪「拉台制中」的政治用意非常凸顯，使得相關經合規劃較為失色、實質作用不明。我工商界未予以熱烈呼應，人們很容易理解。

更何況，柯拉克訪台前後，東亞包括台海地區軍情特別緊張。美國加強了「印太」兵力部署，中方則還以「軍機多梯次及多架數飛越台海中線」，因而導致台灣周邊戰雲密布，即連兩岸雙方亦是戰火一觸即發，乃為台海1996年飛彈危機以來軍情最緊繃時刻。

在當前形勢下，我工商界對於「美中台」三角關係內的任何糾葛，無論政治或經濟，自會「避之唯恐不及」；只想私下做好經營上的避險舉措，而不願在台美官方擺出的「具針對性」場子上強出頭，以免自身淪為美中惡鬥或兩岸敵對的棋子。就此，相信除了王文淵、林伯豐兩位理事長之外，我方其他抱持同樣想法的工商界人士，應是不可勝數。

而我工商界採取如此迴避態度，應是另有一個重要原因，就是想要保有大陸市場商機，不願為配合台美結盟而付出「丟失大陸生意」的機會成本。這是「在商言商」的現實考量，並非陸方對台施加政、軍壓力所致。

統計數字明白顯示，個別海外市場對台灣的重要性，大陸市場至目前仍遠遠超過美國市場。如我財政部海關統計指出，今年前8個月，台灣向大陸（含香港）出口總金額為938.83億美元，年增率高達12％；同期台灣向美國出口金額是319.71億美元，年增率僅6．2％。其中，對陸出口大增雖含有陸方緊急擴大採購台製芯片因素，但即便扣除此一因素，台對陸出口規模肯定仍傲視對美出口數值，且前者的年增率也不會遜色。

大陸市場的影響力，使台灣工商界自然保有一個不約而同地「亟力避開美中惡鬥」的群體，而且，只要兩岸經貿發展動能持續不退，這群體隨時可以轉化成台灣社會上主要的「友陸」成分。

這也是兩岸關係領域裡的正面要素，值得我方政府及社會各界加以包容。直白地說，未來萬一兩岸關係惡化到瀕臨攤牌、決裂程度時，就要靠我工商界的友陸群體來和陸方「通氣」，以爭取緩和形勢。至於ECFA（兩岸經濟合作架構協議）之「續命」，當然更有賴上述群體對陸表態，自不在話下。

附帶提到，國民黨近來未積極促進我工商界友陸，相當可惜。即關於稍早前登場的福建「海峽論壇」，國民黨因陸方央視一句不中聽的話而變臉、全面缺席，連具有大陸台商身分的該黨前任代理主席都止步，平白失去一次表現該黨穩定兩岸能耐的機會，也和大陸上的台商團體疏離了。這件事的後續效應，值得該黨密切探索。

(工商時報)