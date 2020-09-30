藝人歐陽娜娜和張韶涵登大陸國慶晚會舞台表演，歐陽娜娜將和其他歌手共同演唱《我的祖國》，因而引發軒然大波。行政院長蘇貞昌批評歐陽娜娜身為公眾人物，享受自由民主和健保資源，卻跑到對岸唱不適當的歌；文化部和陸委會宣稱，將依《兩岸人民關係條例》第33-1條調查，若有違法將依法裁罰；一些網紅主張乾脆直接註銷歐陽娜娜國籍。

《兩岸人民關係條例》第33條之1，禁止台灣地區民眾「與大陸地區黨、政、軍或具政治性質機關、團體合作」，若認定違法即可根據同法第90之2條處10至50萬元罰鍰。該處罰不涉刑責，最重也只是行政罰，顯然歐陽娜娜不是觸犯天條。民進黨政府並不是不清楚這一點，但眾高官從行政院長蘇貞昌、文化部長李永得到陸委會副主委邱垂正，連續幾天在電視機鏡頭前、在官網平台對歐陽娜娜口誅筆伐，大官霸凌小藝人，所為何來？

何況，歐陽娜娜不是政治人物，與央視的合作僅限於唱歌，如果這都被認定為涉及國家安全，基本等同宣告兩岸經貿、文化與社會交流全面中斷。因為不管是做生意、就學、教學或是唱歌、演戲，在大陸黨國體制下，都可以被認定是「與黨、政、軍的合作行為」，但民進黨政府並不打算和大陸全面脫鉤，可以判斷，本案最後將不了了之，歐陽娜娜不至於獲罪。

歐陽娜娜在這次事件中，受傷比另外一位主角張韶涵更重，因為她們唱的歌曲性質不同，歐陽娜娜唱《我的祖國》，涉及國家認同，就更惹綠營討厭，下手修理自然更重。但就事論事，正如同趙少康所說，該首歌詞不涉及統戰，只是針對「祖國」的情感抒發。

雖然說，根據政大選研中心今年上半年的調查，國人國族認同中的台灣人認同，來到67%歷史新高，但仍有三成左右的雙重認同和中國人認同，兩年前還更高，達到4成，換算人口數約700至900萬左右，是台灣人口結構中不能假裝看不到的部分。民主體制中少數不是罪過，更不應成為獵巫、迫害與霸凌的對象。蔡總統2016年勝選感言曾承諾，台灣沒有一個人需要為認同道歉。如今蔡總統儼然從被害人的捍衛者，變成為加害人的旁觀者。

深層來說，中國人認同並不是如獨派所認定，是一種政治認同，而是一種更有底蘊、更深厚的文化與社會認同。對多數台灣人來說，使用的語文、過的年俗節日、祭拜媽祖關公的宗教活動、慎終追遠、父慈子孝的家庭觀，忠孝節義的行為態度，無不根源於中華文明數千年的累積，是斬不斷也切不斷的連結，深深刻在台灣文化DNA中。認同自己是中國人，絕非背叛中華民國，而是對中華文化與社會的認同。

台獨色彩鮮明的立法院長游錫堃，日前在民進黨黨慶演說，不諱言台灣是華人文化圈第一個民主國家、民進黨是華人文化圈第一個民主政黨。對綠營來說，華人可能是避免自承中國人的替換詞，但也反映出，中華民族是民進黨繞不開的門檻。

同樣的道理也在於國名，中華民國的名稱，代表它是中華民族的國家。民進黨追求台灣獨立，蔡英文身為中華民國總統，千方百計最終只能採取「中華民國台灣」折衷方案，因為中華民國是台灣民眾認同的最大公約數，台獨與台灣國是少數。從國族認同的大框架來看，歐陽娜娜如果有罪，也只是刺痛了綠營敏感脆弱的神經，既不違法，更未妨礙國安。

諷刺的是，這位被綠營上下霸凌，指責舔共賣台的少女，3年前才成為首位在NASA演奏大提琴的亞洲人，當時被讚賞為「台灣之光」，如今換了場合就成為綠營千夫所指，要求註銷國籍的「賣台賊」，豈不諷刺。

從此來看，曾經允諾國人不需要為認同而道歉的蔡總統，應該代表蘇院長、李部長、邱副主委向歐陽娜娜，向過去所有在民進黨政府執政期間因認同問題而被霸凌欺辱的國民道歉。