我的生父是台灣人，賦我以骨血，30歲時因意外喪生，英年早逝，母親沒有工作獨力撫養姊與我兩人，非常辛苦，因親友介紹再適於繼父，繼父十幾歲因國共內戰，隨著軍校從安徽省合肥鄉下老家出發，輾轉流離走遍大半個中國，落腳於台灣，和母親結緣，鞠我育我長大成人。繼父是職業軍人，不苟言笑，身教嚴格，以微薄薪資和母親擺攤做小生意，胼手胝足，建立了遮風避雨的家室，讓我們得以安身立命。

在上小學之前，我從未說過國語，上了學之後，和同學有紛爭，只會說：「老師，他給我打！」母親於是拜託老師，特別安排外省籍小朋友與我併桌同坐，小孩學習能力強，過不了多久，捲舌音唇齒音，已能準確上口，直到國中高中大學，同學問我是哪裡人，我都支吾其詞，同學聽我口音，便自行下結論說：「啊，她是外省小孩啦！」我又不便逢人解說家裡情況，心中雖有些許不安，只能默不作聲。

我身上流的是台灣人的血，但接受中國文化教育，自身經歷讓我深刻體會「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，眾生聚散自有定數，因緣俱足則聚首，因緣寡淡則散離，親人、朋友、手足莫不是如此，我們身旁的人來來去去，豈是強求能致，但凡相聚時珍惜分手時懷憶，有緣千里來相聚！

●平原忽兮路超遠

光陰遞嬗時序來到2019年10月中旬，跟隨同學前往大陸自由行。旅途計畫由內蒙、居延海、嘉峪關、敦煌、張家界、鳳凰古城、岳陽樓，長途遠征一路勢如破竹，地大物博景色壯闊，所到之處人群攢動，熙來攘往熱鬧異常。同學精準掐算，躬逢其盛趕上內蒙額濟納胡楊林一大片金黃絢麗，驚心動魄又嫵媚多姿的英雄樹，每年只盛開一次，綻放的週期只有十多天，來得太早或太晚，就只能對著大漠黃沙及乾枯樹枝興嘆，扼腕而回，即便風塵滾滾黃沙撲面趕赴盛會的人，依然絡繹不絕充塞於途！

另一景點敦煌，自漢代以來，就是扼守通往古代絲綢之路的咽喉要塞，懷著膜拜的心情來到莫高窟朝聖，有人說這是一座看一眼少一眼的藝術瑰寶，歷經多次劫難，及面臨空氣、水分、日照嚴苛的條件，是難以保存的古蹟。來到此地須通過重重關卡，才能親眼目睹精美絕倫的壁畫，及莊嚴肅穆的雕塑，除了悸動還有些暈暈然，這塊只出現在教科書的土地，此刻竟真實地踩踏在我的腳下，一尊尊慈眉善目的菩薩，俯首半閉雙眼好似在聆聽善男信女的訴願及祈求，隨著保護古蹟意識抬頭，山壁上的大佛及洞窟內的壁畫，已有工事比較完整的遮護，冀望大佛能永遠屹立護持生靈！

接下來從敦煌到蘭州西站，上午九點五十六分上車直到晚上才抵達出站。這一趟行程將從天亮搭到天黑，進入車廂之後，急著把26吋的行李箱推上座位上方的行李架，卻發覺力道不夠，幸虧已經端坐在窗邊的小夥子自告奮勇義氣相挺，出手相助，這才順利將行李上架，於是希冀一路寬敞的空間，這下鐵定有指望。

●有緣千里來相會

為了酬報小夥子英雄助美，於是我便以聲相詢，出發前夕同學胖胖領導殷殷叮嚀囑咐：「進入大陸一定要謹言慎行，最好雙唇緊閉不言不語。」此時卻將貼心交代完全拋諸腦後，一路我們言笑晏晏交談甚歡，聊天得知他和父母及家人共八位，前往蘭州喝表妹大婚喜酒。

小夥子是敦煌當地居民，小時候經常進出莫高窟玩耍，有如自家庭院，根本不須門票，那時也不像現在保護管制。在讀高中之前只會埋頭畫畫，極少和人對話，直至有一天他突然頓悟，覺得自己應該有所改變，便從遊戲設計轉行成為刺青師傅，但因為是陌生領域，只好下苦功努力習畫，在火車上也拿著畫筆素描。

為了精進畫藝，小夥子離開敦煌家鄉遠赴北京拜師，並想設身處地了解刺青時針扎在身上的感覺，和同門師兄弟相互在身上執針筆練習，他指著身上成功及失敗的作品，秀給我看，分別刻畫在左右兩手手腕上，還讓我用手指去觸摸失敗的圖案，摸起來感覺是凸起來的，一粒一粒浮在表層，和成功作品觸感截然不同，他笑著說失敗的作品，是一位特別「坑」的朋友的傑作。

我問他北京的房價幾何，他自述在北京居大不易，所以租了一間小房，只能擺下一張床，衛浴公用，為了健身也為了省去排隊洗澡的不便，辦了一張健身卡，每天上健身房鍛鍊身體之餘，沐浴淨身一舉數得。他攢了數年積蓄，在天津買了房子，父母從敦煌去看他有落腳處。

他提到下一步想去重慶發展，在重慶有朋友，而且當地房價不若北京飛漲，到彼處安居落戶，是可以完成的規畫。途中還拿出他媽媽自製的大餅，和我們分享，言談中他表示很欣賞台灣藝人蔡康永，覺得蔡情商特高，另外也關注台灣舉辦cosplay的大型展覽，並心生嚮往。

隨著車窗外的景色不斷向後轉換，車子快速前進，時光推移天色逐漸昏暗，已然到達我們的目的地蘭州西站，是該和這位懷抱著理想的小夥子道別了。再漫長的旅程也有到達終點的時候，臨別之際我虔誠地向他說：「心想事成！」佛說：「一切唯心造。」一切外境都繫之心所願，祝福他！

●帆船一葉與天爭

兩岸的政權都實質存在，卻互相否認，如何在異中求同，峰迴路轉和平共存是目前迫切課題。台灣幅員雖小，但在政治經濟文化也展現超高的軟實力，當年曾號稱四小龍之首，但如果一再封閉鎖國，將何去何從呢？沒有智慧缺乏正知見，卻希冀福德相伴，何異緣木求魚呢？

「若想走的快，就一個人走；若想走的遠，就結伴同行。」非洲有一句智慧的諺語如是說；國與國之間，雖有強弱大小之分，但是古有明訓：「大事小，以仁；小事大，以智。」即使小國寡民也應該展現外交的實力，以縱橫捭闔的手腕及高瞻遠矚的智慧，開闢一條蹊徑。

所謂政治，即是管理眾人之事，雖說政治之前，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，但是廣結善緣趨吉避凶，應該是放諸四海皆準，普世不移的法則，豈有自啟釁端挖坑自跳的作法呢？猶記得大陸行，來到長沙，拜訪經過多次修整的岳陽樓，當我們登上這座古蹟建築時，映入眼簾的字，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，此刻不時縈繞在腦海中。《登岳陽樓賦》這篇千古佳文最後一句「噫！微斯人，吾誰與歸？」千載悠悠迴盪時空，先賢范仲淹的提問，依然還在尋求圓滿的答案！

海內海外兩岸三地，凡夫俗子若我輩，生於憂患的時代，莫不希冀追求心中的桃花源，平安快樂、衣食豐足是最卑微也最實際的想望，真心企盼，五族共和四海歸心和平富強，華夏文化能再發揚光大！（蘇芳貞／嘉義市）