美總統候選人電視辯論在各方期待下登場。川普總統不斷插話羞辱對手，民主黨總統候選人拜登則以攻代守，但隨著雙方火氣愈來愈大，拜登也開始插話。

為何川普要不斷插話激怒對手？在辯論前，美媒不斷抨擊川普硬要趕在選前提名大法官、逃漏稅，並指責川普要為新冠疫情在美失控負責，都讓川普難以招架，決定透過不斷插話模糊焦點，川普羞辱拜登從政40多年什麼事也沒做，以激怒對手。顯然，他深信對手愈是被激怒，就愈可能犯更多錯。川普抨擊拜登的兒子杭特在烏克蘭與中國以權謀私。其實，川普家人在大陸也有利益輸送關係，但拜登顯然不想連累家人，決定高掛「免戰牌」。

至於拜登，為何他決定以攻代守呢？他自認口才不若川普，與其全力防守，不如轉守為攻。他以重砲攻擊對手，就算川普不致手忙腳亂，至少也可減輕自己的壓力。例如，他說川普是最爛的總統，談到經濟則扯到有錢人在新官疫情期間都很成功，直接點名川普逃漏稅發國難財。

拜登顯然被川普不斷插話激怒，痛斥川普「你閉嘴！」川普無視拜登，繼續與主持人辯論，拜登繼續說：「嘿！別吵了」。所幸動怒的拜登並未失智，他在提及疫情時只說死了很多人，不提具體數字。稍早，他說死亡人數高達2億人，讓很多人擔心他的老年癡呆症已經病入膏肓。

在種族議題方面，拜登與川普可說平分秋色。拜登痛批川普試圖製造種族分裂，在「黑人的命也是命」示威時動用武力驅趕民眾。但是，川普則自稱獲得許多執法人員支持，並抨擊拜登無能，而且因為害怕失去左翼支持者而不敢發聲。

主持人第一個問題關於大法官提名人巴瑞特。顯然，拜登認為川普提名已勢不可擋，而把焦點放在「平價醫療保險」。拜登表示，許多美國人已投票，不應該在如此接近選舉時提名大法官，但是大法官提名人巴瑞特卻反對平價健保。川普則預告，包括巴瑞特在內，他在任內將成功提名3位大法官。

在主持人問及經濟議題時，川普的回答顯然略占上風，川普明言在他領導之下，美國經濟強勁，但來了「中國黑死病」，如果繼續封城，經濟會更糟，而拜登主張封城。一炮既打到大陸成功「甩鍋」，也掃到拜登，十足是「一石兩鳥」。拜登在在經濟議題上大大失分，因為輪到他回答時，他竟然忘了主持人的問題。

在疫情議題上，拜登顯然比川普更能先馳得點。拜登嚴詞批評川普對疫情的處理態度，並酸他「也許你可以在手臂上注射一些漂白劑，這樣就能解決問題」。川普反駁說，是他封鎖國家，不讓中國人進來，否則會死更多人。

拜登批評川普執政無能，治國無方，說在川普任內，美國人更弱、更多人生病、更窮、更暴力、更分裂。他特別提到「川普說陣亡美軍是笨蛋」。抨擊川普對陣亡將士不敬，顯然是打到總統的痛腳，因為美國全國各地都有「退伍軍人協會」，勢力龐大，加上軍眷，可能重創川普選情。

儘管首場總統候選人辯論最後淪為相互插話對罵鬧劇，為史上僅見，但雙方攻防戰仍有可觀之處，拜登以攻代守，並成功掩飾自己弱點，但卻在經濟議題失分；川普辯才無礙，善用擾敵戰術，小贏對手半籌。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）