美國著名的雜誌《大西洋月刊》在網路上搶先刊出了11月號的封面報導，全國轟動。這篇報導是由三部獲得普立茲獎的調查採訪記者巴頓‧蓋爾曼（Barton Gellman）所撰寫的《可能讓美國崩潰的選舉》。

巴頓筆下的「可能讓美國崩潰的選舉」，指的就是台北時間9月30日早上展開第一場電視辯論的2020美國總統大選。而巴頓擔憂此次選舉可能會讓美國崩潰的關鍵因素，正是民主黨總統候選人拜登口中「美國有史以來最糟糕的總統」─川普。

巴頓在文中提及，「除非川普在選舉團中獲得合法的勝利，否則，以我們對他的瞭解都顯示，他將拒絕接受失敗，並利用他所掌握的一切工具撤銷這個結果。…透過法庭、街頭群眾運動、在選舉團或在國會採用杯葛手段。」簡單地說，巴頓預期，川普竭盡所能、甚至不惜耍無賴去贏得這次的總統大選，贏不了，他將採用新冠病毒防疫措施的一貫伎倆，把選舉結果攪成一團爛泥巴。除非，美國選民能站出來，不讓選舉結果被川普偷走。

在辯論會上，川普依然不承諾政權的和平移轉，他說：「不會有政權移交期，因為我們會贏。」這樣一位耍賴皮成性的川普，會不會為了勝選考慮，在中美台三角關係緊張和兩岸對壘的時刻，泡製一個「十月驚喜」呢？

且看《遠見》前幾天公布的「2020國際政經情勢調查」。調查顯示，倘若兩岸爆發戰爭，54.2%民眾希望與對岸和談，22.3%期待美國介入，16.5%的人認為應該應戰。調查問到，兩岸開戰，誰會來支援？57.5%民眾相信美國、45.9%民眾相信日本會實際支持台灣。54.2%的人希望和談，只剩16.5%的人願意應戰，卻有57.5%和45.9%人相信美國和日本會實際支持台灣。這樣的調查結果，和吳釗燮對美國公共電視台所說的：「台灣若中國發生衝突，不會依靠美國干預，台灣防禦是自己的風險與責任，會努力為未來局勢做好準備」可說是南轅北轍。

更諷刺的是，竟然有逾半的受訪者認為川普當選對台灣較有利。連美國主流媒體都信不過的史上最糟糕的總統，藐視法律與民主慣例、漏稅成習，甚至不願和平移轉政權的種族主義者和大男人主義者，竟然能夠擄獲過半台灣成人的心？台灣上下真有捍衛自由民主之心？令人懷疑！對國際政治無深刻認識、喜怒無常的川普，萬一看到《遠見》這份民調，會不會成為蔡英文口中擦槍走火的那個人？

勿謂言之不預，去年10月伊朗兩艘油輪遭到飛彈攻擊，飛彈從何而來，莫衷一是。今年1月，先是伊朗以飛彈回敬伊拉克美軍基地，數十人受傷，接著，伊朗飛彈又誤擊了烏克蘭民航機，機上176 全數死亡。這一連串事件都是因中東情勢緊張而引發的。前不久，中共官媒也指控美軍軍機假冒菲律賓與馬來西亞的航班識別號，潛入共軍軍演區域偵蒐。這項指控，讓人不由地想起1983年韓航007號班機偏離航線飛入蘇聯領空，蘇軍誤判該班機為美國偵察機因而發射飛彈予以擊落，機上269人全數喪生。1983係屬冷戰期間，美蘇對抗正炙，當時國際間亦有傳言，韓航遭擊落係因美軍偵察機藏匿在韓航班機底下所致。無論真相如何，軍情緊張，風吹草動都足以引起騷亂，爆發衝突。以川普之瘋狂行徑，加以美軍偵蒐科技高超，從現在到大選投票，誰都不能輕忽川普擦槍走火的可能。

兩岸情勢螺旋升高，一向予人鷹派感覺的吳釗燮突然說不尋求和美國建交，出乎意料地踩下剎車，或許也是察覺到了川普擦槍走火的危險性吧！不過，慎防擦槍走火，光是踩剎車，猶嫌不足。如何設法拆除兩岸間即將引爆的雷管，方是上策。美國若是如巴頓所說，因選舉而崩潰，台灣、大陸又豈能隨之沉淪？自己站出來，才能不讓兩岸的和平被偷走。

如今的兩岸，有越來越多的家庭成員分居兩岸四地和太平洋彼岸的美國；中秋夜，浮雲遮月，一夜鄉心五處同，兩岸和平、家人平安，當是大家共同的願望吧！這樣的願望，不待他求，操之在我！

（作者為資深媒體人）