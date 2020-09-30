幾個跡象顯示，兩岸與國際形勢已悄悄改變。從人心到大局。

先說人心。上周四清晨，噴射機聲轟然而過，猛然驚醒，正感訝異，忽聞直升機盤旋台北上空。速度緩慢，不似戰情。但社群上已傳得沸沸揚揚，恐慌感上升。事實證明，這只是雙十演練。但已證得人心唯危，信心脆弱。再加上國防部發出教召令，更讓民眾心慌。

然而最讓當局心慌的，恐怕是美國吧！除了來台灣賣毒豬、搞軍售之外，台灣一無所得。共軍軍機繞台到了4、50架次，這時美軍軍機在哪裡？後來中央社還傳聞說「美軍B-1B轟炸機自關島起飛，方向是台灣」說得跟真的一樣，然而，後來有看到影子嗎？至少我沒看到國防部有偵測到的相關報導。

換言之，當中共正發動對台攻勢時，美國的協防防禦不見了。他們把情勢搞得緊張了，讓台灣陷入危機，只好買一堆飛彈、武器，美國賺了幾千億，然後說，兩岸緊張是你招惹的，有戰爭，你自己打。

這才是吳釗燮講那種喪氣話的幕後原因。

像吃搖頭丸突然醒來一般，吳釗燮竟然說：「台灣不會尋求與美國建立全面外交關係，…兩岸若發生戰爭，我們不靠美國，要自己打。」在外交部不斷高喊中美斷交、台美建交、美必協防台灣的亢奮聲中，這一聲明，無異當頭一盆冰水。

吳釗燮當然不會自潑冰水。蕭美琴還在自稱大使，外交部長期以來鼓吹外交大獲成功，台美外交升級，話都說到離建交不遠，怎麼可能自我斷念，還傷害國人的自尊？其背後原因，自不會是中國的威脅，更不是日本，而是美國。

無論如何，美國要壓制中國崛起的政策方向已形成，這大概10年內難以改變，但美國要怎麼使用台灣這一顆棋子，卻是握在手中操弄。前一段時間，玩到危險邊緣，直到共軍出動演習，兩顆飛彈落在南海，表明有能力搞飛彈攻擊，美國才肯收手。這便是大國的互相試探。

事實上，大陸軍方的一些智庫文章已說明中共是非常不想一戰的。對美國的有意挑釁，中共心知肚明，打的算盤是用黃老之術，以柔克剛，鬥而不破，為的是再爭取十年和平建設的時間。中國的科技有兩個軟肋：其一，高科技，如芯片等；其二是材料科學，特別是各種高科技（如高溫高冷高精密）要用的材料。爭取十年時間來建設，都不一定追得上，何況若發生戰爭。和平是最高指導原則。

中共並不希望台海發生戰爭，更不急於武統。但如果台灣要獨立，中共將被迫毫無選擇的武統。所以現在的問題是，美國要不要把台灣變成戰場，讓台灣這顆棋子成為棄子。就像香港，美國準備放棄了，連美國亞洲情報中心都遷到台灣，香港已成棄子，便用街頭運動、暴力升級把香港一戰打爛，把爛攤子留給中國。而美國如果要放棄台灣，讓兩岸一戰，打爛了台灣再走。台灣成廢墟，中共付出慘重代價，即使統一也要為重建付出甚多。死傷慘重的是兩岸人民，美國漁翁得利。這才是美國的戰略利益。

然而，現在還不到時候。台灣還有很多錢，民進黨政府又那麼聽話，只要慢慢收保護費，舊武器慢慢賣，在淘空之前，何必急著棄子。但如果民進黨政府搞錯了，台獨嗨過了頭，假戲真做，萬一兩岸真打起來，美國並不想付出戰爭代價，所以一定要把台灣壓住，繼續玩在手掌心。吳釗燮大約就是因此被修理了，才自潑冰水。

所以，不用擔心兩岸戰爭。吳釗燮己經說出美國的底牌：不想為台灣一戰。美國不玩，民進黨就不敢踩紅線，台灣就不會變戰場，短期內，和平是可預期的。更何況，遠見最新民調顯示：若兩岸發生戰爭，54.2%民意要進行和談。一旦戰爭開打再要求和談，那就只有投降。一如李鴻章在春帆樓談判，只能割讓台灣。這個數字很清楚說出台灣人的現實主義心態。不分藍綠。

但台灣該擔心的是，以後呢？中共和平建設10年後，它的經濟力再上升，而台灣還在原地踏步，吃美國豬，用美式舊武器，錢也被美國掏空了，債留子孫，那時，台灣剩下什麼路可走？會不會像今天的香港，變成一顆美國的棄子？

棋子？棄子？台灣要怎麼改變這命運？

（作者為作家）