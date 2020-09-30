黑鳥麗子

陳玉勳執導的新片《消失的情人節》暗藏許多驚喜，透過看似荒謬的劇情，帶出舊日的溫柔，也喚醒許多美好的曾經。

一開始，郵局女職員（李霈瑜飾）上派出所報案，說自己掉了東西，因為她莫名其妙失去了整整一天情人節，警察追問細節，她只知道明明還在情人節前夕期待著過節、一覺醒來，卻已是情人節後一天，還曬得滿身通紅，整整一天消失無蹤。後來才發現一向過得比旁人快一秒的她，跟一向比旁人慢一秒的公車司機（劉冠廷飾）在時間差的隙縫產生聯結，她層層追溯，終於找到一把神祕的郵政信箱鑰匙，解開一切謎團。

電影劇情當然很有勳導風格，他總是透過希奇古怪小人物說離奇故事、搞笑中有感動，但片中最搶眼的是創造驚喜的演員陣容。

除了男女主角帶來一快一慢的對比樂趣，飾演壁虎伯的顧寶明、飾演小時候大霈的白小櫻、飾演騙財騙色公園健身舞教練周群達、裝可愛的郵局美女黑嘉嘉，還有演媽媽的林美照都好有意思。尤其童星白小櫻剛在周六金鐘頒獎典禮上得到最具潛力新人獎，她渾然天成的喜感，在陳玉勳的鏡頭底下真耀眼！她在畫面裡、就是焦點，獲獎實至名歸。

但讓人打從心底感動的，是顧寶明，好久不見的顧寶明。

我這代觀眾從小看寶哥的綜藝節目長大，可是直到他出現在大銀幕之前，都沒感受到他已經消失好久，因為我們都忘了他。電影裡看到他從女主角壁櫥裡現身，以荒謬的「壁虎伯」之姿介紹這個地下壁虎組織的存在，他們負責掌管人間遺失物，家家戶戶的壁虎都趴在牆上默默保存這戶人家遺失的記憶。畫面裡寶哥微微顫抖的身體、用自己奇妙的節奏說話，彷彿真是個爬蟲類化為人形，似真似幻。瞬間，童年看著《綜藝一百》的歡樂記憶也隨著他的角色回來了，裡外呼應，是一種非常奇妙的觀影經驗。

電影裡還記錄下早已與時代脫節的東西，好比郵政信箱，在使用即時訊息溝通的時候，還有人一天一天的寫信、寄信、拿把鑰匙開信箱，期待著來信，這件事情本身就是無比的浪漫。

而且這真的是純愛片，雖然情節運用到來自日本A片主流橋段的「時間停止」特技，但能自由移動的主角並沒對睜睛進入靜止狀態的心儀對象上下其手；反而開公車、搬著她去天涯海角留下美好的照片，期待有一天對方會收到這段記憶，一起分享路上點滴。仔細想想，浪漫中還有種毛毛的感受。

研究發現，音樂是讓人回溯記憶最快速的媒介，其實藝人也有這種魔力，所以我們會像電影《甜蜜蜜》裡的張曼玉，記得鄧麗君過世的時候正在做什麼；我們也會記得顧寶明演短劇的時候，家裡電視機還有轉鈕；但不知未來會不會有人記得這一天，歐陽娜娜上央視唱歌…。

（作者為作家）