藝人歐陽娜娜和張韶涵將在大陸十一國慶晚會獻唱，引發爭議，這當中有國族認同的爭論、工作權的討論，還有民進黨反中掛帥的批評，但更重要的是，反映了兩岸文化實力的消長，台灣流行歌曲傳唱大陸的時代快成為絕響，大陸的文化逆襲已經是現在進行式。

回顧這幾十年來上過春晚舞台的台灣藝人，1987年費翔唱了《冬天裡的一把火》、《故鄉的雲》；1989年潘安邦唱了招牌名曲《外婆的澎湖灣》；2004年齊秦唱了《外面的世界》；2008年周杰倫唱了《青花瓷》；小虎隊在2010年春晚重新合體，唱了懷舊的青蘋果樂園組曲等等，不一而足，尤其是最經典的《龍的傳人》，還是台灣音樂人侯德健所寫。

那些年，台灣藝人都是唱自己的歌、台灣的歌，那是個台灣流行歌曲傳唱大陸的時代，代表的是台灣軟實力在大陸發揮的影響力，大陸人對台灣存在著美好的情懷和想像；而歐陽娜娜唱的是大陸歌曲《我的祖國》，張韶涵唱的是抗疫歌曲《守護》，都是大陸的歌，儘管他們參與其中，但突出的僅是台灣人的身分，不再有台灣文化輸出的象徵意義。

兩岸實力的消長，除了政經軍事外交的硬實力外，軟實力大陸也在上演「逆襲」，走進台灣的咖啡館、店鋪商家，越來越常聽到大陸的流行歌曲，不少大陸綜藝節目、電視劇，台灣年輕人也如數家珍，民進黨政府決心封殺愛奇藝，一部分原因就是害怕大陸的文化逆襲。

蔡依林今年4月因演唱抗疫歌曲，也曾遭台灣網友「出征」，兩岸關係緊張，讓本來正常的演藝交流，都染上政治味。不過今年初熱播的電視劇《想見你》，就是一次台劇成功的反逆襲，討論度居高不下。

如果民進黨一味地引導民眾用敵我意識看待兩岸交流，只會不斷加劇民間對立，當台灣的軟實力對大陸再也無法發揮作用，無法成為兩岸民間的潤滑劑，這反而是台灣應該留意的警訊。