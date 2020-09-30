考試院保訓會日前表示，為與國際接軌，配合「雙語國家政策」，未來所有法定公務人員訓練，都將納入英語培訓課程，此外也依據國家發展方向，加入台灣史地、文化與認識台灣等內容。對於強化公務員的專業職能，我們樂觀其成，但以假專業之名，以遂行蔡政府一貫以來的去中化，最終達成「去中華民國」，我們完全不能苟同，理由如下。

先講一個故事：英國作家喬治歐威爾所著的政治諷刺小說《一九八四》，書中有個大洋國，國裡設有四大機構，其中，最為可怕，最令人提心吊膽，也最不寒而慄，專門進行思想改造的的部門是為「友愛部」。諷刺的是友愛部一點都不友愛部。部裡有個「101室」，四周沒有窗戶，即使進去亦有多重鐵絲網、鐵門，隱藏的機槍陣地，亦有警衛巡邏把守，房間的壁燈永遠不會關閉。室裡（也是黨裡）訓練成員的方式，則是利用最恐懼事物及操弄「表盤機器」讓你痛不欲生、叫天天不應、叫地地不靈，目的就是要把成員打造成符合黨以及老大哥的意旨。

如今，這本1950年代出版名著的場景，70年後又活生生的呈現在台灣，這塊號稱自由民主的國度裡。保訓會委員郝培芝公開指稱為了配合國家發展，所以公務員必須加強學習英語和台灣史地，此言欲蓋彌彰，根本是司馬昭之心，路人皆知，目的無他，就是要借機消滅中華民國。

試問，中華民國公務員，從小至大學習了幾十年的英語，有需要再特別為他們進行英語檢定？蔡英文及其政權如今選擇投靠國力已日漸衰退，且國際形象不佳的美國，導致早已被國際孤立的台灣地區，公務員的業務又能有多少機會，接觸到洋人？保訓會大費周章要求公務員學英文的企圖，無非就是要淡化國文對他們的影響力，否則，應該要加強中文的學習才是上策。君不見，當代公務員的中文程度，屢出紕漏，為人訕笑者所在多有。保訓會捨棄根本不顧，反而求其末節，居心何在，眾人皆知。

再說，加入台灣史地與文化的課程。這更是荒天下之大謬。當今民國80年代之後的公務員，幾乎都是接受認識台灣，也就是同心圓理論教育的一代。關於台灣史、台灣文化的教育，可謂已到了掘地三尺、舖天蓋地的程度，年輕人認識台灣早已由童蒙到中年不斷受到洗腦，難道還不足以支撐對台灣的認同？對於年輕一代，他們心目中的歷史，台灣幾也已是天下無雙，台灣史更是東亞史的甚至是世界史的中心了。君不見，還有某部長夸夸而談，台灣是南島語系的發源地。既然認識台灣已極盡能事，為何民進黨還要選擇重覆浪費寶貴資源，教育公務員？唯一的解釋乃蔡政府的目標，就是追求顛覆公務員效忠中華民國，進而企圖建構「台灣國」的認同罷了。

總之，當保訓會這種公務員訓練內容完成時，也就是中華民國走入歷史日。歐威爾說：自由就是可以痛快地說，2加2等於4，而非老大哥所說的2加2等5。可如今台灣老大哥蔡政府，卻不准公務員們暢快的認同中華民國，利用台灣「友愛部101室」，暢快地指鹿為馬，偷天換日要所有中華民國公務員效忠「台灣國」，這才是對自由的最大諷刺！

（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）