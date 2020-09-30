《中國時報》9月29日社論〈蔡英文「新四不一沒有」的超音波〉，內容提到，蔡政府今年5月以來的一連串言行，清晰地向大陸釋出了有關兩岸關係、台灣定位的「新四不一沒有」。第一個「不」，是指蔡政府不會推動或同意變更憲法中「國家統一前」的表述；第二個「不」，是指蔡政府不會推動或同意具有台獨意涵的公投。

日前立法院朝野黨團經協商決議成立修憲委員會，目前朝野相關修憲提案，主要包括：18歲公民權、廢除考試與監察兩院、降低修憲門檻、基本人權入憲等議題。除此之外，雖傳出由立法院長游錫所扮演主導的正國會系統，已準備提出「國家領土」修憲案，但由於此案的政治爭議太大，研判蔡政府應會「畫紅線」，不會通過。

台灣解嚴後，由前總統李登輝開啟憲政改革，自1991年4月至2005年6月期間，政府共進行了7次的修憲工作。未來是否有機會在蔡英文總統的第二任期內，成功完成第8次修憲，為台灣打造更完善運作的民主憲政體系，除了朝野政黨要有修憲共識與高度決心外，蔡政府亦必須同時考量未來的修憲過程與結果不能再為「兩岸關係」帶來任何的變數。

過去兩岸關係發展的一個緊繃原因，就在於民進黨曾有意制定新憲法並建立新國家所導致。例如，前總統陳水扁執政時期曾不顧美國與中國大陸的意見，執意推動正名制憲、一邊一國、入聯公投等涉及「台灣獨立」的憲改言論及活動有關。也因為如此，中國大陸才會於2005年3月不顧國際社會的反對，堅持制定內容包括「非和平手段」的《反分裂國家法》，目的就是在壓制台灣的修憲工作與各種獨立運動。

後來，也因為陳水扁所推動的一系列法理台獨活動，得不到美國政府的支持，並被認為是「麻煩的製造者」，亦被北京政府認為是挑戰台海兩岸現狀的嚴重行為；因此，當時不論是台美關係、美中關係或兩岸關係都處於極度的不穩定狀態，最後正名制憲與一邊一國等運動，也只能告終、沒有任何結果。

修憲與公投雖是一般民主國家的自主性作為，但由於中華民國的國情與國際地位特殊，因此欲進行重大憲改工程時，就不能不將「兩岸關係」這個因素考慮在內。未來蔡政府所推動的修憲工作，如果只是「賦予18歲的公民有投票權」等單純議題，相信台海安全不會有任何變數。相反地，如果修憲是觸及到「國號、領土、主權」等敏感議題，即不是台灣單方面可自行處理的問題，而是必須考慮台美雙邊關係，以及北京政府的態度反應。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）