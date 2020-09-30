過去兩年間，美國副總統彭斯與國務卿蓬佩奧在公開演說中揭舉了冷戰後的「反共」大旗，同時也否定了過去40年美國對華的親善政策，並要求各盟國參與對中國大陸的抵制行動。從台灣海峽到南海，進一步再延伸至印度洋，形成「新冷戰」反華戰略同盟的新態勢。

在台灣，民進黨政府忠誠地奉行「美國第一」政策，一切以川普政府馬首是瞻。不但在反共戰略上亦步亦趨，而且還花了大錢軍購美方提供的各種武器系統。即便在衛生與食安政策上，它也甘願犧牲自己的國民健康與福祉，開放美豬、美牛進口，展現了「扈從與霸權」之間徹底臣服的關係。

但是，與對美關係上奉行的「反共」策略完全相反，民進黨卻藉「轉型正義」之名，根本否定過去冷戰時期中國國民黨在台灣的反共歷史，將其貶抑為「白色恐怖」！並且徹底清算國民黨的「遺產」，將過去的「中國青年反共救國團」（救國團）、「中華婦女反共聯合會」（婦聯會）和「中國大陸災胞救濟總會」（救總）及其後續團體，定性為「國民黨附隨組織」，不但要讓其關門大吉，並且還凍結所有的資產。

近日，行政院不當黨產處理委員會宣布，認定救總為國民黨附隨組織，其名下的13億元財產將全部予以凍結。許多在泰北地區長期受到救總照顧、迄今仍懸掛中華民國旗幟的僑社和僑校人士，對此深感悲痛和不解。他們擔心，一旦救總停擺，親共勢力即將取而代之，改弦易幟。

這不是荒謬嗎？民進黨剛剛接下「美國第一」指令下的反共使命，卻同時否定並根絕國民黨留下的遺產，而且要將其全部凍結！這種以「今日反共」之名否定「昨日反共」之實的作法，反映出嚴重的政治失憶症和對台灣歷史的扭曲和誤解。而其背後的真正意圖，則是藉此巧取豪奪、堅壁清野，將在野黨剩餘的資產吃光抹盡，然後趕盡殺絕；以落實民粹威權統治，並構建新的政治獨裁和權力壟斷。

這也就是一方面坐享昔日國民黨抗共保台的果實，並且在民主轉型過程中取而代之成為新的執政者。但另一方面，在它上台之後卻又翻臉變色，全盤否定國民黨的歷史軌跡，並將「反共遺產」解釋成「轉型的不正義」。這種否定歷史、名實不符、神形分離的極端作法，究竟是肯定「美國第一」，心甘情願、真正臣服？還是陽奉陰違，只是在表面上「反共」，實際上卻將其當成奪權和專政的工具，並且根本否定國民黨的反共政策和歷史影響？

或許有人會辯解：這不過只是反對國民黨的「行為」和「作法」，但卻還是肯定它的「政策」和「貢獻」。基於此，行政院不當黨產和轉型正義兩機關，只不過是清算國民黨的「資產和遺緒」，並將其凍結，但實際上卻不否定它的「政策與貢獻」。但真的是如此嗎，在歷史教科書上也是這樣寫的嗎？而長臂管轄的美國人，真的會接受這樣的解釋嗎？

我們不應忘記，美國式霸權的一貫作法，就是在扈從國家內部不斷地培養新的反對勢力，並挑戰執政者！進一步，則鼓勵相互制衡、分而治之。因之，下一階段的轉型正義，恐怕就會變成檢討民進黨執政時期的「威權作為」和「轉型下的不正義」！

（作者為中國文化大學教授）