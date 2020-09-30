歐陽娜娜在大陸國慶晚會唱《我的祖國》，在台灣引發軒然大波，文化部說最高可罰50萬。這件事，說小了，只是藝人為了職業前途所作的選擇，動搖不了主權尊嚴或國家安全；說大了，卻是台灣社會包容度及民進黨政府治理模式的一次檢驗。

行政院長蘇貞昌酸她們享受台灣的自由與健保，卻去大陸唱不適當的歌。陸委會說國人不應支持或協助中共對台的統戰宣傳，此舉將傷害中華民國的國家認同，尤其在兩岸關係緊張的此刻，以免淪為中共對台統戰的樣板工具。文化部指出，依據《兩岸人民關係條例》，我國人民未經主管機關許可，不得與大陸人民、法人、團體或機構一起從事政治性內容的合作，若歐陽娜娜等人違法情節屬實，可處10萬到50萬罰鍰。

沒有人需要為認同道歉

國內指責她們唱《我的祖國》，意味著認同的祖國是大陸而非台灣，但所有在大陸露臉的台灣藝人，或參加大陸選秀競賽節目的台灣民眾，都必須冠著「中國台灣」的名號，因為那是大陸必然的政治框架。他們有的是為了掙錢拚事業，人在屋簷下不得不低頭；有的如天王周杰倫所說，「我是中國人，也是台灣人」，當然還有如黃安般全然認同大陸的。藝人前進大陸的理由大多是為了賺錢以及擴大演藝生涯，大陸市場不只薪酬高，工作機會更比台灣多得多。美女唱首歌就能動搖台灣人的國家認同，就會影響國家安全，台灣真的這麼脆弱嗎？

而且，蔡政府直接把中共政府與統治體制，和大陸民眾、中華文化畫上等號，是完全不符合事實的。台灣人不喜歡大陸的政治體制，但這和血緣文化是兩回事，我是台灣人和我是中國人的觀念，不需要只能二擇一，它可以是重疊的認同。而所謂的「中國人」，也可以是血緣文化上的認同，何況我們的國號裡還有個「中國」（Republic of China）。蔡政府把台灣人和中國人搞得非彼即此，相互排斥，便壓制了人民的認同自由；又把大陸政府及體制等同於整個中國，對中國的一切採取敵視，既無益降低兩岸緊張，更不思尋求破冰和解，這只會讓台灣的路愈走愈窄。

台灣與大陸相較，最可貴處，應該在於我們的民主自由體制，台灣認同中最重要的基本價值，便是自由、開放、多元、包容。藝人在大陸必須迎合著當局的政治路線，在台灣卻可以自由做自己，任何理念都可以享有平等的抒發權，包括統、獨、我是台灣人、我是台灣人也是中國人等等。蔡英文總統2016年當選時說，只要她當總統一天，沒有人需要為他的認同道歉，現在蔡政府卻早已把這句話吞回去，藝人唱首歌就要被法辦罰款，主張兩岸和解的要被抹紅抹黑，遭到全方位的打壓羞辱。

蔡政府藉著亂扣紅帽子，把裁定誰是中共同路人的尚方寶劍把持在手裡，說誰是紅色誰就是紅色，遭指控的人百口莫辯，蒙受傷害也無從補償。本應接受監督批評的執政者，把自己抬到了判定國家忠誠的權威高位，煽動民眾對大陸的仇恨敵視，這不但會斷了兩岸和解的機會，更實質上箝制了言論自由空間，削弱了人民對施政的監督制衡力量。

台灣真有完全的自由嗎

我們自豪的民主自由體制，漸漸變成民進黨的一言堂，誰愛台誰賣台民進黨說了算，王金平去海峽論壇蔡政府默許，新黨主席吳成典去就被罵成罪人，這還是一個健康法治的社會嗎？對民進黨政府有異議者皆受到攻伐，甚至不惜動用公權力及立法追殺，我們真能自豪於比大陸進步嗎？大陸確實很不自由，但在台灣就真有完全的自由嗎？

思想與言論自由，是台灣作為民主自由社會最重要的資產。要維護這個資產，就必須堅持包容異議、尊重每個人平等的言論自由權。而且就兩岸策略上來說，台灣內部統獨聲音都有，能讓大陸認為和平統一仍有希望，雙方也容易建立交集與溝通橋梁，如果蔡政府一味在兩岸關係上散播仇恨的種子，無論是在兩岸之間或在我們內部，最後都只會為台灣帶來苦果。