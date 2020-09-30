台灣今年的秋天很「美國」。原因無他，因為再過1個月就是4年一次的美國總統大選，國內外大小事包括政治、經濟、社會、娛樂都受到美國很大影響的台灣，自然是對這場大選非常關注，也對30日早上登場的第一場美國總統候選人辯論期待萬分。只不過第一場辯論結束之後，看了好像跟沒看一樣。除了川普和拜登吵成一團，好像也沒有聽到雙方提出什麼新觀點。

尤其這個星期《紐約時報》才剛爆出過去15年來，川普有10年都沒有繳稅的「逃漏稅醜聞」，甚至還說他當選總統的2016-2017年度，他也才繳了750元美金的所得稅。但是當在場上問到這個問題時，川普也不過就說這是假新聞，他繳過好幾百萬的稅了。再問他證據在哪裡，他也只是說「到時候你們就知道了」，絲毫不受影響。這就是川普的一貫作風，反正他就是可以這樣做，之後他就算真的不拿出證據又怎樣？他又何必理會拜登和民主黨人在那邊嚷嚷要他提出證據呢？

川普是怎樣的人相信美國大眾，甚至全世界關注美國總統大選的人都已經知道了。對民主黨來說，幸的是因為川普的關係，所以反對川普的人自然都會希望民主黨勝選，因而支持民主黨；但不幸的就是，民主黨推出來的總統候選人是拜登。倒也不是說拜登有什麼不好，只是相對於川普來說，他的氣勢真的太弱了。光是辯論時就可以看到，對於川普時不時的插嘴打斷，拜登除了乾笑或是叫對方閉嘴之外其實無力回擊。倒是川普不管是被主持人制止還是被拜登反擊，都是自顧自講他想講的內容。

很多人會覺得川普像無賴，但至少在這場辯論會他想講的政見、想攻擊的弱點、想嘲笑的人事物一個都沒漏掉。拜登的形象就是一個守規矩的書生形象，要他學川普扯嗓子他也學不來。唯一能做的，大概就是不要理會川普，透過辯論會這個平台，把他想講的政見好好說清楚、講明白，要說服對手的支持者投自己太難了，倒不如讓自己的支持者好好確認自己的理念，應該比什麼都重要。

美國政局、美國總統大選如此，台灣政局也是如此。就拿江啟臣對蘇貞昌「行政院食品安全會報」的質詢來說，明明應該3個月開一次，但紀錄看到已經一年沒開，這點就非常重要。因為國內大部分的民眾和消費者都很抗拒含瘦肉精萊克多巴胺的美豬，而且歐盟和中國大陸都要求美國進口豬肉的萊克多巴胺必須零檢出，其實台灣要進口美豬也不是不行，只是為什麼我們不能進口「不含瘦肉精的美豬」？這是不是執政黨的技術性失職？透過立法院的質詢台，反對黨除了將執政黨的錯失點出來，也就應該順便把符合大眾利益的最佳做法清楚地表達出來。

就像總統辯論，重點未必真的是要「講贏」對方，或是證明對方這個人或是他的家人的品德「有多糟糕」，更重要的或許是讓大家知道「你比對手更能做到什麼事情」。

（作者為口譯工作者）