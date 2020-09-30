當今世界各國，特別是歐美軍事領袖，一般都接受、尊重普魯士戰略家克勞塞維茨的《戰爭論》，認為戰爭是以極致之暴力，壓迫敵人使屈從我之意志；另也同樣受重視，較近代的英國軍事戰略家李德哈特，同樣主張暴力，只不過他認為行使的方式，不必那麼直接，應循「間接路線」，找尋敵人弱點，出其不意、攻其不備。我國古代兵學家孫子認為「兵者、國之大事、死生之地、存亡之道，不可不察矣 ! 」，並特別指出「主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰」，樹立了中國正統的兵學思想。2017年元月、中國大陸國家領導人習近平在聯合國日內瓦總部演講，鄭重提出「慎戰」、「不戰」，就是根據這個正統的軍事思想。

《孫子兵法》〈始計篇〉：「兵者、詭道也」，可以運用之妙，存乎一心，可是其最高境界，則是「不戰而屈人之兵」；如何能不戰而屈人之兵呢 ？一般都以為只「伐謀」、「伐交」，其實美國人運用得最為嫺熟的「代理人戰爭」，則是更高級的不戰而屈人之兵，慫恿別入出戰，流別人家孩子的血，更以「軍售」騙取別家納稅人的血汗錢，勝則坐收漁利，敗則兩手一攤，干卿底事 !

我不知道台灣是不是美國代理人之一，每年都以大筆預算「軍購」，除了漢光演習像「放煙火」一樣，表演一下之外，好像從未用過。樂此不疲的軍購己陷台灣於民窮財盡。前不久在網路上聽一位歸國學人，聲淚俱下的演講，她說，30年前她出國留學的時候，大學畢業生的待遇是22k，今天她在美修完博士並工作多年回來，台灣的大學畢業生待遇仍舊是22k，當年的22k可以請朋友郊遊、小吃，如今想養家活口都不太可能，她說，有學生問她，老師、我該讀什麼系？讀什麼系能找到工作，掙多點錢，我是獨生子，要養家呀 ! 講到這裡，這位老師已忍耐不住哭出聲來！聽得我老淚縱橫。

今天，世界矚目的是中、美較勁，看兩強徘徊在「修昔底德陷阱」的邊緣，有說「注定一戰」，也有說「終必一戰」，看似兩強終究逃不出這個陷阱。論軍事實力，美國在當今世界當然是首屈一指，再若干年中國也很難望其項背，不過，中國早已揭櫫「人不犯我、我不犯人」的國防原則，善自經營一套「不對稱戰爭」的防禦計畫。《孫子兵法》〈廟算篇〉：「多算勝、少算不勝、而況乎無算乎！」果真美國若想「親征」中國，廟算未必有必勝把握，為今之計，唯有找尋「代理人」以牽制、削弱中國，使無法競爭，更難以超越。

在美國人的盤算裡，征服中國的代理人，港獨、藏獨、台獨，都是不錯的選擇，無奈港獨已經失敗，藏獨很難下手，唯台獨最為方便，有適當的環境，相當的實力，善加培養充實，當然是征股中國不錯的代理人。今天川普政府主動的「軍售」、諸多挑釁，明眼人已不難看出，美國人正積極著手推動這項代理人計畫，兩岸稍不留意，就會掉落這個「陷阱」。能不小心翼翼，戒慎恐懼？

兩岸同根同源，所有台灣同胞，除少數外籍移民、異國婚姻，餘都是先後來自中國大陸，無論面相、膚色、血緣、文化、風俗、習慣、歷史、等等，都同出一源，說不是中國人，縱使嘴裡不說，內心也不會相信。只不過兩岸鬥爭多年，諸多恩怨情仇，真的是千絲萬縷、難解難分。不過，古人說「兄弟鬩於牆，外禦其侮」，千萬不可替外國作代理人，為人作嫁！

（作者為前退輔會主委）