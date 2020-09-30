國家安全靠的是汗水與金錢，不是口水。

文章一開始，筆者要先聲明：本文並非表示對於歐陽娜娜在中國中央電視台國慶節目中唱〈我的祖國〉一事表達認同，兩岸畢竟處於相當程度的敵對狀態，台灣藝人前去參加這類活動，確有可商榷之處。然而我們畢竟是「民主」國家，應要對得起民主這二個字。

更重要的，曾經的華人民主燈塔，如果面對外在勁敵，只能戲謔醜化敵人，或者打自己人出氣，那麼這個國家也太窩囊了，長期前景堪憂。

歷史將會記載，2020是非常不平靜的一年，年初先是蔡英文高票連任，之後新冠肺炎全球肆虐，川普為拚勝選宣告將退出WHO，並猛打反中親台牌，中國大陸又接連推出《港版國安法》，現在幾乎天天軍機繞台。

照理說，台灣處在美中對抗最前線，都已被國際危機組織列為全球16個危機升高的國家及地區之一了。正常的國家處在這種情況，要嘛集體恐懼擔心打仗，要嘛鬥志高昂積極備戰。台灣卻完全不是如此，談到打仗，諸多意見領袖都是一副「敢提戰爭可能性，我與你吃不完兜著走」的態度，自己愛當鴕鳥埋頭在沙裡，還不許別人抬頭面對現實。彷彿只要成日嬉笑怒罵中國，強虜即能灰飛煙滅。

比方說，針對中國大陸說海峽中線不存在，全國最知名的高職畢業生，現任中山社會所碩士生陳嘉行（焦糖哥哥）就臉書豪邁的嗆中國：「中國外交部更直嗆不存在所謂海峽中線，那意思是台灣的戰機也能飛過去囉。」全世界都知道除非兩岸全面開戰，要不國軍沒有飛過去的可能，逞這種口舌之快，下面還有5200多個讚，直讓人想起日本作家大前研一一本書的名字：《低智商社會》。

台灣輿論的淪喪，不只發生在焦糖這類人物頭上，師大教授范世平最近也有驚人之語。對於外長吳釗燮受訪說台灣目前不追求與美國建交這件事，多數輿論對這件事的評論是我國政府有意稍微冷卻一下兩岸緊張局勢，但我們的范大教授完全不認為，他認為這件事背後的意涵是「台美建交非假議題，只是台灣婉拒美國」。

這是一個非常好笑，且往自己臉上貼金的說法。以中美各方面關係，特別是貿易緊密的程度，美國與台灣建交的可能性微乎其微。若「不可能的事」真的要發生，蔡英文爽快接受，建立自己歷史地位都來不及，哪可能「婉拒」？講這種完全缺乏現實感，充滿自大自滿的話，直讓人對綠營知識分子的水平，打上了大大的問號。

上述的焦糖和范世平至少還沒有公職，最可笑的是剛得到公督盟頒發立法院外交國防委員會「優秀」立委的陳柏惟，續上個會期質詢國防部一席「中國在台灣海峽挖沙是為了攻台」惹出笑話後，最近再接再厲在網路節目表示：「共機越過台海中線是來投誠的」、「飛官其實緊張得要死」。有沒有緊張得要死我們都無法得知，但是絕對不可能是投誠，因為事實上就沒有發生啊！這種話根本就是羞辱自己的智商，順便讓他自己選區的選民蒙羞。

歐陽娜娜是一個藝人，陸委會現在說可能要罰她50萬，但說難聽的，這與先前一芳水果茶還需要台灣市場不同，人家事業幾乎都在對岸，根本不稀罕台灣市場。台灣人再怎麼用力抵制她，也沒有辦法從抵制當中得到任何的爽感。明天過後大陸軍機照樣飛來，國際社會還是會如同捷克參議院議長那樣主張一中原則，這些才是我們要好好面對的現實。

藝人不過只是唱唱歌，愛怎麼唱，坦白說台灣都不會倒下來，先前志玲姐姐也在大陸唱過〈我的祖國〉，台灣就有被統一嗎？也沒啊！反而是焦糖、范世平、陳柏惟此類集體自我膨脹，無限度看好台灣實力與外在局勢的言論，才是最可怕的。如同蛀蟲一樣強力侵蝕國人的危機意識感，對國家造成的傷害，遠比歐陽娜娜大多了。（作者為網路媒體工作者）