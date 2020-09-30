民進黨立委王定宇與基進黨立委陳柏惟聯手推動《兩岸人民關係條例》修法，草案規定陸資投資人持股超過1/3，或具控制力的企業就被視為「陸資」，禁止來台進行涉及機敏性事業的投資。而且增列所謂的「紅媒條款」，規定凡有接受中共補助超過100萬元者，不可以經營媒體。

王定宇和陳柏惟的政治態度盡人皆知，為了推動極端台獨，不惜和大陸政治斷絕、經濟斷鏈、文化斷根，凡是大陸有關的互動一律透過法令明定在禁止之列。

本來《兩岸人民關係條例》是為了增進兩岸人民的互動往來，在民進黨執政以後，透過這些極端人士的修法，已經將該法案修成為「限制兩岸人民往來條例」。

王定宇推動的這項修法，美其名說是為了防範陸資滲透台灣，傷害國家安全，其實就是把國家安全無限上綱。修過了國安五法，制訂了《反滲透法》還不夠，現在還要再限縮陸資的認定，王定宇難道不知道兩岸經濟互動對台灣經濟發展的重要嗎？這些規定不是要斷了台灣的經濟命脈？

更荒謬的是所謂的「紅媒條款」，眾所皆知，所有在大陸經營的企業，都接受退稅補助，這是稅法對外資的優惠，並非享受特權。若按照這項修法，幾乎所有台商都不能碰媒體。依照王定宇的邏輯，大陸台資企業捐獻民代、官員、政黨政治獻金，都算接受中共的補助？都妨礙了國家安全，那麼，是不是通通都要下台？

《兩岸人民關係條例》是因為兩岸目前特殊情況而制訂，為規範兩岸人民往來的準則，立意是良善的，王定宇卻基於惡意，刻意阻斷兩岸互動，更分化兩岸人民的情感，尤其是切割台商的作為，令人不齒。