我聞此訊息後，即向蔣先生建議將黃淮平原劃成一個戰區，由白氏統一指揮。因為在戰略上說，黃淮平原西至潼關、宜昌，東達濱海岸，本是一個地理單位；更有隴海、平漢、津浦三鐵路縱橫構成一交通網，調遣部隊和指揮作戰均極方便。無奈蔣先生不接受這一建議。他硬要把這個戰略單位分裂為「華中」、「華東」兩個剿匪總指揮部。此種分割已鑄大錯，而以劉峙擔任更重要的華東剿匪總司令長官，尤非其選。

天子門生 驕縱不堪

此時駐防徐州的為中央嫡系部隊的精華，約三十餘萬人，全係美式配備的機械化部隊，由兵團司令邱清泉指揮。黃伯韜兵團則駐於徐州東約五十餘華里隴海東段的曹八集和碾莊一帶，以為犄角。杜聿明和邱清泉在徐州的戰略是採取嚴陣以待的方式。杜、邱二人皆是「天子門生」，志大言誇，驕縱不堪。東北、華北一連串的失敗並未動搖他們無知的驕傲和可怕的自信。他們仍然認為共軍不堪一擊。眼見共軍六十餘萬自四方向徐州合圍，杜、邱二人卻守株待兔，希望共軍在徐州四郊平原猛烈圍攻，好讓中央的機械化部隊充分發揮效能。

誰知共軍指揮官陳毅和劉伯承也十分狡黠，他們避免和中央機械化部隊作陣地戰，只是遙遙實行圍困。同時用以大吃小的「人海戰術」，於十一月初旬將火力較差的黃伯韜兵團（四個軍，七萬餘人）重重圍困，猛烈進攻。

黃伯韜突圍不成，乃向邱清泉乞援。清泉竟拒不赴援。參謀總長顧祝同見事急，遂親自飛往徐州，責令邱清泉出兵。邱清泉把眼睛一瞪，說：「我出兵援黃，徐州方面出事，誰能負責?!」

顧祝同拍胸說：「我是參謀總長，徐州失守，我參謀總長負責！」

邱說：「你說得好，你才負不了責呢！」

顧說：「難道你一定要違抗我參謀總長的命令？」

邱說：「什麼總長不總長，我就是不出兵！」

顧墨三氣得面孔發青，但他終無法使邱清泉援黃。此事在別的軍事系統看來，簡直是笑話，在他們黃埔系卻是司空見慣的事。大家都有「通天本領」，誰能管得著誰呢？

顧祝同回報蔣先生。蔣先生居然「御駕親征」，專機飛徐，在飛機上以電話命令邱清泉出兵援黃。邱仍然以徐州危險為辭，抗不從命，蔣亦無功而返。

至十一月二十二日，黃伯韜彈盡援絕，全軍覆沒，伯韜不願被俘，乃拔槍自戕而死。

當此消息在南京傳出時，我們幾乎不能相信，因為邱清泉拒絕參謀總長之命猶可，何以蔣先生的命令亦不能生效。因此有很多人就懷疑邱清泉的抗命是蔣先生授意的；至少蔣先生的命令的語氣是可以便宜行事的，清泉才敢如此。因為黃伯韜兵團原是「雜牌」，早在蔣先生蓄意消滅之列，為使邱清泉保存實力而犧牲黃伯韜，也並不是費解的事。

黃伯韜所轄的四個軍，一軍原為余漢謀的廣東部隊，一軍原為楊森所部川軍，其餘兩軍亦屬「雜牌」。抗戰勝利後不久，蔣先生命宋子文主粵，特於衢州設一綏靖公署，調廣東綏靖主任余漢謀為衢州綏署主任。這又是一項因人設事的空機關。余漢謀就職之後，他的兩個軍遂奉命北調至蘇北、魯南剿共，受湯恩伯指揮。

精銳國軍 幾被消滅

粵軍北上後，中央又施展分割的故技，將一個軍撥歸黃伯韜指揮，調往魯南；另一軍則調往陝、甘，受胡宗南指揮。此令一出，余漢謀便認為不妥。因為這兩軍都是嶺南子弟，相依為命已久，作戰時互相配合尤為有效。如今分調兩地，殊無此必要。加以兩廣人民對陝、甘的氣候、語言、生活習慣均不能適應，尤不能發揮作戰效能，徒作無謂犧牲。

余漢謀首先向白崇禧和我訴衷曲，請向中央說項，收回成命。白崇禧和我都覺得我二人如開口，不但無效，反而得更壞結果。余氏不得已，乃親向參謀總長陳誠請求。陳誠竟把桌子一拍，說：「你要把兩軍人留在一起，預備造反啦！」此時抗戰新勝，陳誠之勢炙手可熱，余漢謀何敢多辯，只得黯然而退。孰知三年之後，黃伯韜全軍就這樣平白無辜地給犧牲了。抗戰期中及抗戰以後，中央企圖消滅異己，結果害人害己的事例，像這樣的真是罄竹難書啊！

黃伯韜兵團覆滅之後，共軍陳毅、陳賡、劉伯承等部加上新降受編的國軍，不下百萬，遂將徐州重重包圍。他們的戰略是圍而不戰以坐困國軍。徐州至蚌埠的鐵路交通已全部被破壞，國軍的補給全憑空運。軍隊和居民都煤、糧兩缺。時已隆冬，黃、淮一帶雨雪交加，大軍數十萬飢寒交迫，慘不忍睹。蔣先生乃電令華中剿總速遣大軍往救。白崇禧乃於十一月底派黃維兵團（約十萬人）自豫東循皖北一線向徐州增援。黃維師次皖北宿縣以南的雙堆集時，便為共軍圍困，戰鬥不及一週，卒於十二月中旬全軍覆沒，黃維被俘。

當黃維兵團被圍時，徐州已完全孤立，蔣先生乃決定放棄徐州，下令各軍突圍南撤。但此次蔣先生親自指揮撤兵又重演錦州的故劇。大軍數十萬並不按戰術原則作有條理的撤退。因此一聲「撤退」，便人馬雜沓，奪路而逃。風雪滿天，道路泥濘，各地大軍擠成一團，進退兩難。全軍於十二月二日放棄徐州之後，勉強行抵徐州以南永城一帶，又被共軍重重圍困。共軍並發動民夫數十萬，於一夜之間掘壕溝數道，使國軍機械化部隊毫無移動的餘地。國軍便在風雪之中露宿兼旬，終於飢寒交迫中全軍覆沒，邱清泉死於亂軍之中，杜聿明則被共軍生擒。國軍精銳，至此幾全部消滅，剿共戰事，遂不可收拾了。（待續）