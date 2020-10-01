我想大家對大陸同學都會有以下幾種刻板印象：非常認真、狼性精神、勇於發言、實事求是、爭取自己權利……

真的是這樣嗎？

我對上面的形容詞不加以評論，但我可以將我的經歷分享出來。

前提摘要由於是交換學生，所以任何系所的課只要該名授課老師同意都是可以選修，所以我完全可以不用修我自己專業的課，而我選擇體驗看看自己感興趣的課。

台港生備受歡迎

在西安交通大學，我選擇的課有國際政治經濟（後來退出了）、行政倫理、國際企業管理、城市規與環境設計、博弈論、保險學原理。大家可能會覺得這類別也太跳TONE了吧！沒有錯。考試起來也非常痛苦，他們的考試可真的不是蓋的。

首先他們跟台灣比較不一樣的是，台灣通常一本書教到底，但是西安交通大學是有主教材跟副教材，主教材要購買的書籍一至兩本，副教材就是輔助的概念，通常三至五本，但是出題也是會從中選取。有一點比台灣好的是，大陸的書非常便宜，通常一本書三五十元人民幣就可以取得，原文書比較貴，但是我碰到大多還是都用中文書，比起台灣用原文的機率低一些。以上只是我自己的經驗喔，沒有絕對。

先說說國際政治經濟，我們為什麼會突然逃跑？其實這一堂課非常有趣，我也非常感興趣，其中也講到了很多不錯的論點，像是大國與小國交易，受益者一定是小國，還有這一個世界都是分久必合，合久必分。不知道有沒有聽到弦外之音呢？當時剛好是太陽花運動的時候，外加香港也發生一些事情，我們台生與港生感覺備受歡迎，我從選修變成旁聽，因為老師太愛cue我們了，最後旁聽也待不下去就跑走了。不過那老師的論點真的不錯，我自己是非常認同。

另外印象最深的就是國際企業管理，這一堂課的老師本身就是商業大老，每堂課都秀出他與誰誰誰的合照，馬雲、劉強東等，他也說他們的商業模式其實他早在幾年前就提過了，他說你的創新不能比別人多一步，你只能比別人多半步。雖然其他一起修課的同學都覺得這老師太屁話，但我還滿佩服這一位老師，因為她上課沒有教材，就是想到什麼上什麼，可是你又不會覺得無聊，重點是有收穫，把這些知識變成故事，然後用一些諷刺的口吻來說明時事。

認真做報告被誇獎

最後的期末除了考試還有報告，其實在去大陸之前就有聽說大陸學生很努力等等，創造力可能相對台灣學生比較弱一點，在報告台風會很穩健，簡報功力就相形遜色。其實所有的事情沒有絕對，其中有一組就真的是高中簡報跟高中報告的程度，當場直接被退件，也有一組是演講等級的用心。我們這一組也是唯二被誇獎的一組，因為大陸老師也知道我們通常都是來玩的，可是我們卻一堂都沒有翹課，而且非常重視這一次報告，所以也難得被誇獎。

期末的考卷就是五題申論題，記憶中我寫了兩張B4正反面，期末成績85。在大陸主要是看GPA，像是我就被分配到3.7，這表示我贏過很多的人，因為每一個區間是有名額的。

這輩子接觸一次就好的，當然就是上行政倫理課，老師也要我們上台報告。港生講的當然是三權分立，外加大家最感興趣的廉政公署；我們台生當然講五權分立，這邊可能都覺得沒有太大的問題，但是狂者我朋友，報告到一半突然說我們中華民國憲法體制下……，後面還不只說了一次，老師默默乾笑，下面學生竊竊私語，但是老師也沒有反駁我們，就大概含笑帶過。我覺得這經驗非常獨特，也讓我了解了大陸的政府運作，比起聽網路上隨便流傳的那些真真假假的內容，還不如親身去了解，尤其是很多黨員的犧牲奉獻，也讓我對共產黨有更深的認識。

讓我最痛苦的莫過於博弈論，聽起來就是一堂很有趣的課，老師前面也都在講案例，聽得非常有趣，後面怎麼開始變成數學課，一大堆排列組合，還有微積分，根本就是課堂霸凌。一堂課六七十人，不坐前面根本聽不到，所以我們一大早也就衝進教室搶位子。

占位子沒有極限

這邊就可以說說大陸的課堂現況，的確他們認真的學生很認真，前面幾排的確會被占走，但是相對的後面幾排也都是滑手機或是睡覺的同學，而且他們占位子沒有極限，那一種廁所捲筒衛生紙拉一排就占一排，你也只能摸摸鼻子坐後面。

結論就是我覺得他們的確相對來說更努力，因為競爭相對台灣來說大，但不代表我們就不努力。踴躍發言程度比例確實大於台灣，但是我相信大家在台灣各班還是多少會有一兩位愛發言，可能大陸就是五六位。而狼性精神的部分，我覺得跟獨身子女還有資源分配有關係，所以你會相對覺得他們比較自我，但也沒有說絕對，主要還是看你碰到的同學是怎樣的。有交流就會碰出火花，我自己是非常珍惜這段回憶。（馬里克／新北市）