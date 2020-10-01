無色覺醒》王丰：日本友台毫不留情？蠻橫驅離釣島台船？(圖/海巡署)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第730集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「日本友台毫不留情？蠻橫驅離釣島台船？」

幾天之前，台灣某些獨派媒體以醒目標題聲稱「超級友台」的安倍晉三的弟弟岸信夫將出任日本防衛大臣。超級有台到底做到什麼程度呢？

與其說什麼日本人超級友台，還不如說台灣政治人物裡頭有些人超級友日，超級到異乎常態，甚至精神友日失常。

論科學、科技、管理、醫藥各方面，先進科學領域、人文領域，日本確實有許多地方值得各國學習借鏡。但是這不應該是病態崇拜，也不應該是造神崇拜。

尤其是台灣作為日本的前殖民地，更需要一種健康的態度，營造彼此的正常對待關係。

令人遺憾的是，許多人把日本當祖國當祖先，原鄉對日本的依賴、依戀、崇拜，實在已經嚴重失格失常。所以很多人認為，世界上再找不到第二個地方像台灣這樣，崇拜、依戀、依依不捨那個曾經對他實施51年殘酷殖民統治，殘殺過幾十萬人民的殖民主義者。究竟這種自謔、自我羞辱的歷史悲劇難道不覺得痛苦恥辱嗎？

日本對台灣真的友好嗎？每年台灣對日貿易逆超200億美元，日本如果超級友台，什麼時候讓過一分利給台灣？回饋過什麼給台灣？

政治上日本也從沒好臉色，率先和台灣斷交與大陸建交，超級友台到底哪一點友台？

再談民間關係，漁民想去家門口釣魚台補魚，日本蠻橫武裝驅離，原來超級友台就是扣留漁船、射擊水炮、科罰巨款，到底哪一點超級友台？

日本地震颱風，核電廠暴發危機，台灣民間捐錢如瘋如狂，捐款爆表排名捐款世界第一，對日本掏肝掏肺，把日本當成祖宗，結果哪一次不是真心換絕情？

台獨媒體吹捧岸信夫超級友台，上任第一天受訪時就說，台灣是中華人民共和國領土，不可分割的一部份，作為防衛大臣將遵守這個立場妥善應對。

聽到了沒有？超級友台變成超級傷害台獨的玻璃心。超級友台變成超級觸痛台獨心頭傷痕的玻璃心。台灣的問題是始終不曾脫離殖民主義，始終不曾去殖民化，始終還希望生活在殖民主義的奴隸狀態、麻痺狀態裡，不願意從殖民主義的深淵自我解放。台灣還要自虐自殘、自我虐待、自我殘害到什麼時候？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！