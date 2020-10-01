大陸自由貿易試驗區版圖將再擴大，除新增北京、湖南、安徽3個自貿區外，浙江自貿區面積並將放大，21個自貿區形成多面開花的格局，體現大陸經濟對外開放的緊迫性。

自2013年第一個自貿區在上海誕生，已歷經6次擴大，逐漸從試點模式進入普惠模式。這次再擴大，彰顯大陸外部面對國際形勢不穩定與不明朗、中美貿易戰與科技圍剿的壓力，內部有新冠疫情防控常態化和經濟轉型升級出現瓶頸的現實，自貿區已成為大陸應對多重挑戰的突破口。在大陸官方提出構建「雙循環」格局的思路下，自貿區作為連接國內國際雙循環的載體，兼具方向性和實質意義，將推動大陸進一步對內改革、對外開放。

對內，通過制度創新引領深層次改革。在大陸經濟改革投石問路的進程中，自貿區發揮著試驗田的功能。根據國家和地方經濟改革需要，在自貿試驗區內進行一些先行先試和制度創新，然後將創新經驗和成果複製推廣到其他地區。以上海自貿區為例，成立7年以來，大膽推動改革試驗，在投資、貿易、金融、政府職能轉變等領域形成了300多項可複製、可推廣的經驗，在外商獨資醫院、認證機構、職業技能培訓等55個開放領域實現了全國首創項目落地，帶動了上海市營商環境的改善，經濟活力大增。

連點成片來看，自貿區與大陸都市圈一體化發展戰略相對應。北京自貿區將和天津、河北形成京津冀自貿試驗區帶；安徽自貿區獲批後將融入長三角經濟一體化；湖南自貿試驗區則對接粵港澳大灣區。

當下，大陸面臨東中西部差距、城鄉發展不平衡、市場制度不健全、商貿流通體系效率待提升等問題，自貿區的制度創新與區域協作有望在突破瓶頸上起到牽引作用。對外，自貿區則能穩定大陸與世界的深度連接與融合。最近，防止經濟內捲化在大陸多有討論。內捲是在增量有限的情況下可能出現的對存量的爭奪。防止內捲，只能不斷打開新的增量空間。

全球經濟長期停滯或低速增長，是未來一段時間全球各個經濟體面臨的基本外部環境，全球產業鏈、供應鏈也會朝著分散化、區域化方向發展。在此條件下，擴容自貿區可以穩定產業鏈、供應鏈，暢通國際大循環。也可以通過增進多邊合作來不斷擴大全球貿易增量，創造新的發展動能。大陸自身的發展瓶頸，包括核心科技突破問題，不僅需要靠自主研發加碼，更需要繼續通過開放與合作來彌補和完善短板，提升經濟發展現代化水準和國際競爭力。

各個省在建立自貿區後，相應會建立綜合保稅區，在開放區域上將迎來更多突破，對改革亦是倒逼與促進。未來，大陸自貿區版圖還會再擴容，全方位開放格局即將形成。

實際上，以自貿區為牽引，大陸改革開放正在蓄力發力。9月28日中共中央政治局會議明確表示，必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措。實踐層面，金融業改革開放在穩步推進。國企改革也在提速，國企改革3年行動將制定更為詳細的量化考核指標和體系，以確保改革取得實效。多項穩外資外貿和對外開放已收到成效。英國富時羅素公司近日宣布，大陸國債將於2021年10月被納入富時世界國債指數（WGBI），至此，全球三大債券指數全部涵蓋大陸債券，這表明了國際投資者對大陸經濟長期健康發展、金融持續擴大開放的信心。

大陸自貿區範圍的擴大與改革開放的深化，將為台灣企業帶來更廣闊的發展空間。新增的安徽自貿區合肥片區將重點發展高端製造、積體電路、新型顯示、人工智慧等產業，即是台灣優勢產業，皖台兩地企業業已展開合作，可以在自貿區框架下探索新的合作發展空間。

兩岸之間的經貿往來，在政治環境風起雲湧之際，也要理性思考發展方向。兩岸經濟自身的內在動力和業已形成的深度連接讓兩岸經濟脫鉤成為一個偽命題。全球經濟低迷之際，大陸經濟依然保持著亮色和求新求變的狀態，兩岸一家親政策亦保持著連續和穩定性，順勢而為借東風才是聰明選擇。