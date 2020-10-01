外長吳釗燮上月受訪提到「台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」，指兩岸衝突「不會依靠美國干預」。突如其來的說法連綠營都看不下去，「這還算國家嗎」、「傷害台灣人民感情」。的確，美台關係蜜月期之際，這番話猶如打醒夢中人。

但與其說民進黨做著「美台同盟」黃梁大夢，不如說美國是造夢者。美國總統川普不斷對陸極限施壓，台灣成為跳板，許久不見的甜頭便一個個出現。從國會主動立法，國務院推動實質關係發展，美駐聯合國大使挺台，高官訪台，到軍售推陳出新，連攻擊性武器也在討論之列。但明眼人一看便知，台灣不過是棋子，在抗中圍堵陣線擔任馬前卒角色。

只是美國人也有美國人的考慮，反中絕不願見反噬到自己身上。因此美亞太助卿史達偉在參院除表明堅定落實《台灣關係法》與《六項保證》外，更強調「如同對我們的一中政策。」提出《台北法案》的親台參議員盧比歐更說，「台灣對中國是紅線，我們必須小心駕馭，不能過度挑釁。」

如此言論不僅是警示美國鷹派，更是警告民進黨政府別熱昏頭。去年小英接受CNN專訪時說，一旦中共武力犯台，「我們在承受第一擊後，希望全世界其他國家站出來」；今年5月吳釗燮接受福斯網訪問又說，「中國下一步可能對台動武，台灣會致力爭取國際支持。」史達偉及盧比歐的談話賞了台灣一巴掌，原來，國際現實也只是夢境。

從美國次卿柯拉克低調訪台，到國防部澄清防長嚴德發所提「攻擊性武器」之說在在顯示，「一中」才是各方的損益平衡點，也是維持現狀下對各國最有利的選擇。