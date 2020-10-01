這個世界，泡沫總在懷疑者俾倪中慢慢成形。而你，總在將信將疑中變成一個被迫的接受者。10年前，你問經濟學家大陸有沒有泡沫？他們會說大陸絕對有泡沫，而且早晚要破裂；今天，他們在支支吾吾後很可能會說：大陸的泡沫或許不會破裂。這跟電動汽車過去10年的備受質疑有著驚人的相似。曾經，我跟每個人說，電動車將帶來下個10年的產業大革命，大家拋給我的盡是一個不置可否的懷疑眼神，但隨著今年Tesla成功在上海建立超級工廠，並在資本市場翻雲覆雨之後，所有懷疑電動車未來的人全把嘴巴閉了起來。

新勢力造車企業正上緊發條，準備從燃油汽車那裡狠狠的咬下一口肉，他們希望改變的除了汽車的行駛方式外，還想在電池、軟體及電機的協同之下，盡可能從汽車的行駛數據來創造獲利。現在已經有超過250家企業在製造電動車，還有超過47個電池工廠正在建設，已經IPO的純電動汽車企業的總市值早已超過4000億美元，若加上電池生產商，這個每年生產不到40萬輛電動車的產業估值已高達6700億美元。這不但已經是每年8600萬輛傳統汽車總市值的3/5，還讓《經濟學人》不得不把電動車產業稱之為Teslaverse（特斯拉宇宙）。

正如這個字眼所隱喻的，Musk的Tesla正在風頭上。今年7月，它成功取代Toyota成為世界上市值最高的汽車製造商，並且還在快步發展中。Morgan Stanley的分析師Adam Jonas就說：Tesla就是一個頂級的未來掠奪者，它成功占據電動汽車的制高點，它高昂的股價轉化為企業經營中低廉的資金成本，它推出的產品還將繼續擴大它那如同科技產品的吸引力。這會讓它吸引更多最好的工程師，無論你愛他或討厭他，它都已是全球最具有彌賽亞熱情的電動汽車引領者。

從傳統汽車製造商的角度而言，他們的低估市值容易讓人認為他們放棄了向電動汽車轉型的嘗試。 但事實並非如此，大陸政府正在敦促傳統車廠向電動車市場轉型。目前，全球約有一半的電動汽車在大陸銷售，大陸的吉利和比亞迪甚至想向海外擴張。在那兒，西方大型汽車製造商仍被內燃機卡著，而且，像是德國與日本的汽車企業，他們必須與強大的工會抗衡，他們捨不得與行之百年的供應鏈合作夥伴切割，他們更擔心因採用電動汽車而導致大規模的失業，他們陷入了無法革自己命的困局中。

儘管困難重重，但汽車產業已開始迫切往電動車方面發力。大型汽車公司的研發支出中已有60%用於電動汽車，而2012年時只有5～10%。Morgan Stanley就估計，未來5年大型汽車製造商將在電動汽車上投入高達5000億美元的研發資金。還有一些汽車產業以不同的部門來吸引外部資金和人才，GM就擁有Cruise的自動駕駛裝置，BMW擁有iVentures。另一種策略是對新創公司進行投資。9月8日GM表示將以20億美元的價格收購有爭議的電動卡車Nikola的11%股權。

除此之外，資本也在湧入，大陸的Tesla模仿者如雨後春筍般湧現，蔚來、小鵬和理想汽車等幾家電動汽車製造商已經成功在紐約上市。他們受益於廉價的勞力、巨大的市場以及就近的電池生產。在美國，Lucid Motors於9月9日在舊金山附近的總部推出了首輛電動汽車，其背後最大的支持者就是沙烏地阿拉伯主權基金。在大眾汽車和Bill Gates的支持下，致力於下一代固態電池技術的QuantumScape預計很快要完成上市。

當然，汽車製造仍然是一項艱巨業務。大規模組裝引擎與製造電子元件或編寫代碼不同。英國的Dyson已經放棄燒了5億英鎊開發出來的一款電動汽車。Apple也放棄了在2016年生產電動車的計畫。更多的科技巨頭則選擇投資新創公司。在大陸，阿里巴巴、騰訊和百度分別支持著小鵬、蔚來和威馬汽車。為了在電動車時代生存，企業早晚必須證明自己懂得銷售和經營自己的汽車品牌，而傳統汽車產業在這方面早已擁有了很長很長的歷史沉澱，所以我認為，要判定電動汽車鹿死誰手為時尚早，甚至Tesla也有可能在未來幾年步履蹣跚。但無論如何，電動汽車這幾年的騰雲倒海，確實已經讓它的未來願景取得了所有人的認同。

（作者為創投合夥人）