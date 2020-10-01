美國威斯康辛州眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）9月中提出國會共同決議案，要求美國政府考慮與中華民國復交，而美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）也與中華民國駐紐約代表處長共進午餐，表示願意支持台灣參與聯合國相關組織。雖然國會的共同決議案以及外交午餐會，都是展現對台灣的支持，但是，在美方正與中國大陸對抗之際，任何沒有白紙黑字的友誼進展，甚至是政治人物善意提出的理想目標，都只能視為政治操作而不是外交突破。美國政界牽動台海安全的一舉一動，都不能視為玩笑。

如果不是外交部長吳釗燮親自透過媒體專訪，公開表示無意推動台美建交，恐怕有許多台灣民眾，一聽到有人說台美建交機會不大，就會把對方扣上親中的大帽子。蔡英文總統上任以來，帶領台灣採取親美抗中路線，不但積極購買美方想要出售的軍備，甚至不惜打臉民進黨過去的論述，冒著被批判的風險也要開放美國瘦肉精豬肉，無非就是希望要爭取台灣與美國，能朝向正常外交關係的終極目標前進。也因為讓民眾相信在台美關係史上最佳的情況下，只要做出讓步，美國就可能願意與台灣簽訂貿易協議，甚至以「戰略清晰」取代傳統的「戰略模糊」，更明確的表示願意出兵守護台灣民主，所以台灣民眾才會考慮吞下不公平的對待。

然而，當外交部宣布台灣對美國外交工作的目標不是建交，也沒保證能取得白紙黑字的明確出兵防衛承諾，就算是立場不同的支持者，只要在乎台灣的利益，都應該要問政府，台灣對美國外交工作的終極目標到底是什麼？如果只是為了營造口惠而實不至的正面氣氛，台灣掏出的血汗錢是在守護誰的利益？

事實上，近期兩岸關係緊張情勢升溫，美國智庫學者們對台海情勢進行多方論述，其中許多向來支持台灣的學者，都發言要求台灣應該先做好自我防禦的準備。值得注意的是，台灣每年都支持贊助的戰略及國際關係學會（CSIS）亞太事務專家，也是一直力挺台灣的葛來儀，在中國軍機頻頻繞台之時，接受德國媒體訪問，並且與其他學者一起在美國外交政策期刊上，公開向支持美國拋棄「戰略模糊」的美國外交關係委員會主席哈斯提出反對意見，強調美國不能放棄「戰略模糊」，也不能無條件支持台灣。另外，喬治梅森大學戰略安全中心副主任亨澤克與筆者，近日也在美國國家安全領域知名期刊「岩上戰爭」上發表研究，從智庫角度對美國應該要求台灣作出的準備進行分析，歸納出美國未來對台灣的支持，必然會建立在要求台灣強化國防的先決條件之上。

根據《遠見》雜誌最新調查顯示，高達57.5%的台灣民眾，深信美國會在兩岸發生衝突時派兵協防台灣。可是，對照美國智庫學者們的「條件式協防」說法，就知道台灣民眾對於美國支持台灣的想像，真的都被包圍在台美關係史上最佳的美好氛圍之中。當然，向美國靠攏的外交策略有其道理，但是國際現實卻讓台灣很難以「與美國建立正常外交關係」為目標，政府也不會不知道美國對台灣的協防，必須會要求台灣先付出代價。只是，這樣的實話，在台灣卻成了不能說的真相。有著廣大抗中民意支持，外交部長或許可以諷刺在野黨可能會要他向中國宣戰，問題是，川普為了選舉，讓台灣陷入緊張的衝突邊緣，對於這個美國玩笑，背負台灣人民身家安全責任的政府，真能摸著良心笑著面對？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）