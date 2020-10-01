外交部長吳釗燮日前宣示台美不會建交，令許多敲碗炒作台美建交已久的深綠鄉民大失所望。但近日台美又共同宣告《台美基礎建設融資及市場建立合作架構備忘錄》完成簽署，美國邀台灣投資參與拉丁美洲與印太地區的基礎建設，以及重建供應鏈等工作，算是讓台灣走進美國「印太戰略」架構的一個里程碑。又讓鄉民們對台美關係正向進展燃起了一些希望。當然，只要深綠按讚的題目，深藍一定按「幹」，反之亦然。

說實話，如同當年外交部長蔣孝嚴的名言，辦外交就像電鍋煮飯，時候到了自己會跳起來，不能一邊煮一邊經常掀鍋蓋，否則會煮成夾生飯。這話講的就是建交這種事，許多檯面下運作必須低調，時機成熟才能公布，急著做新聞造勢就像掀鍋蓋看熟了沒？反而呷緊弄破碗，壓力提前紛至，造成破局。

綠營首長與要員們不是不知道這種道理，卻忍不住放消息爽兩天也好的慾望，炒作炒過頭出現焦味，逼得外交部長出面闢謠，結果是適得其反，得不償失，把戰略模糊中的那最後一點點想像空間也給消滅掉了。

反之，台美基建這個案子的操作就聰明多了。事前保密到家，等雙方喬好坐上桌了再發布，心動馬上可以轉成行動，遠比台美建交那種幻想有用多了。

其次，台美基建這個案子，其實就是重回多年前「務實外交」的老路。重點是，如果「務實」的定義等於「賺錢」，在台灣外交經驗中，「務實」跟「外交」常常是互相打架的。許多小國政客，深通情緒勒索有求於己的國家，是門沒本好生意。所以，當年我們去過東南亞，去過海地，去過非洲，去過太平洋島國，結果呢？投資幾十億，海地已成傷心地，索討無門索羅門。

延續上題，台灣30年來總體經濟的錯誤，便在於「政治掛帥」，而非「商業領航」。結果「該西進的時候搞南進，該南進的時候搞西進」。李登輝時代中國大陸剛改革開放，商機無限，咱們卻「戒急用忍」；馬時代東南亞脫貧成長，日、韓大舉進佔市場，馬政府卻一心補修學分搞西進，錯失商機。

所以，最後，拜託一下台灣各色領導者可不可以不要那麼深謀遠慮，老想著千古留芳，滿腦子民族大義，未來願景，卻沒半點商業概念。大多數商業都是搶賺一波，落袋為安，賺飽走人，徐圖轉移，誰給你以身相許，終身不二？中華民國作為一個主權獨立的小小島國，機伶應變就是我們的生存之道。結果我們總是過度政治掛帥，經濟政策總是在為政治服務，結果也總是撒鈔票換花瓣，新聞過後，一無所有。

英國人說得好：「沒有永久的朋友，沒有永久的敵人，只有永久的利益。」完全是個小雜貨店店主的思維，拿破崙就如此罵過英國人。但最後結果，就是這個「小店主的國家」把拿破崙大帝國給搞倒了，誰才是贏家？

台美基建的確是台灣開展經濟、商業的好機會，但實質成效如何？仍有待觀察。麻煩藍綠頭頭們清醒點，好不容易世局變化帶來了些新的商機，多花腦筋想想怎麼「賺錢」？少用力氣去搞外交兩岸爭論，成天在那裡搞義利之辨。轉念讓「務實」大於「外交」，商業領航政治，賺到錢就是王道，也許台灣的外交之路，才會走得更加平順開闊。

（作者為作家）