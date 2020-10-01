在此次美國大選的第一場辯論之後，美國與歐洲的媒體均惡評如潮，甚至以恐怖與災難來形容，並認為這樣的辯論還有無繼續舉辦的意義，甚至直言，若論此次辯論的輸贏，美國人民才是最大的輸家。

其實，這主要是因為川普的風格所致，他自大誇大，胡言亂語，還持續打斷拜登的發言，導致拜登無奈的反擊：「請你閉嘴，老兄！」成為此次辯論的驚句。拜登是傳統美國的政治人物，中規中矩，但被川普挑逗，他也只能破格反擊，導致此次兩位辯論人的用詞辛辣，假話充斥，川普甚至還與主持人鬥嘴，不時讓聽眾抓狂，確實讓人感到美國的政治文化如此惡化。

此次辯論雙方排定的議題包括：大法官任命、疫情、種族、選舉誠信與經濟等議題，其中只有大法官任命與川普不認輸兩項比較明確。由於大法官人選與議程都已就緒，將在大選投票前幾天完成任命程序，而川普仍舊拒絕承諾若敗選會和平移交政權，並稱除非有大規模舞弊，否則他不可能選輸。至於其他的議題大都埋沒在兩位辯論人的舌戰之中，況且錯誤百出，聽眾基本無法理解。

相形之下，此次拜登的表現比較四平八穩，基本上沒有任何凸槌的言論，況且用詞犀利，至少消除了一些美國人對他的年齡和精神敏捷度方面的擔憂。由於受到川普的挑釁，拜登曾稱川普為「小丑」與「普丁的小狗」，但仍不減其傳統美國政治人物的風度。

相對令人驚詫的是，川普拒絕譴責白人至上主義組織和民兵組織，並斷言極端主義暴力不是右翼問題，還稱極右派「驕傲的男孩們」，「站起來，待命！」此乃被解釋為呼籲該組織要做好武裝的準備。在辯論後的民調發現，拜登確實略勝一籌，但有83%的受訪者認為，此次辯論的氣氛是負面的，更有美國著名記者稱，此乃過去40年來最糟糕的辯論。

雖然如此，值得注意的是，川普此次演出雖遭許多強力的抨擊，其目的卻是在穩固其基本盤，也就是右翼激進分子，以便於萬一落選而仍能攪亂情勢、混水摸魚。再者，若川普的選情一直未見起色，他要走偏鋒的機率就會增加，比如轟擊大陸在南海控制的島礁黃岩島，雖不致造成傷亡，但卻讓北京的反制動作極為棘手，稍有不慎就會擦槍走火。當然繼續拉攏台灣也還一直有效，本月上旬美國務卿蓬佩奧會訪問日韓，是否順道訪問台灣，將是一觀察重點。

還有，本月16日美國將會舉行第二次大選辯論會，主題將是外交問題，屆時川普的優勢將包括：打壓大陸、拉攏台灣與中東和平等政績，而拜登對此都將難以反駁。因而可以想見，川普在下次的辯論中可能會一改其咄咄逼人的態勢，甚至還會表現得像謙謙君子以便吸收中間選票，這種演很大的方式拜登必將望其項背。

由此可見，川普的這些招式確實有其選票極大化的作用。更值得注意的是，川普的「選輸不認論」顯示，他已就戰鬥位置，大法官與極右派都是他的支柱，他將會無所不用其極地維繫政權，甚至不惜破壞美國的制度與安寧，這才是真正的川普。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）