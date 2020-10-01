「取之於民，用之於民」有一個新說法，那就是「用你繳的稅洗你的腦」，當政府大內宣灌輸你吃「萊克多巴胺」頭好壯壯時，「取之於民」變成「用之愚民」。「取之於民，用之愚民」的戰術很多，信手拈來：買民調，製造高滿意度；買媒體，帶網路風向。

10年前，我擔任台北市研考會主委，某媒體的全國縣市長滿意度大評比，台北市的硬指標積分有270多分，比「緊追」其後的某縣市180分高出將近100分。奇妙的是，我們這兩個指標高分縣市都名列後段班，反而是中部某縣市名列第一，我派員取經，想知道該縣市贏在哪？經過請教、調查加打探，發現該縣市在該媒體1年來「露出」的政績最多，原來是下了大「業配」，銀彈攻勢奏效，「孫中山」會說好話。

而後，一家與另家媒體相關的新民調公司找上門來，說是可以幫我們塑造形象，希望台北市能夠委託該公司作民調。我說：「我們自己有做民調，市民對政策與局處的滿意度我們都很清楚。」他們說：「可是你們做了沒有用，有「機構效應」，就算公布，市民也不買帳。於是，我懂了，很多縣市自己不做民意調查，把法定業務委外，把公務預算往外打包，因為外面做，「公信力」比較高。是嗎？民調公司不是笨蛋，有誰會找一家民調公司專門給自己打低分的？於是，會「美白與化妝」的公司也就雀屏中選。魚幫水，水幫魚嘛！

更早些時，我擔任行政院研考會副主委，馬總統說：各部會不可在媒體做「置入性行銷」。我們展開各部會管考，勾稽預算，三令五申。結果呢？媒體一片罵聲，馬總統聲望一路下滑，別有用心的媒體、嗷嗷待哺的媒體、食髓知味的媒體，協力把白象帶進你的客廳！

來到今日，傳統媒體主控的時代已鬆動瓦解，新媒體如雨後春筍，自播主、網紅咖，絮絮叨叨，此起彼落；自媒體超新星橫衝直撞，國際串流，政府大內宣也跟著出新招，發新包，於是「1450」出現了，素人稱雄了，政府的腦筋動到原本與政治無涉的《科學人》雜誌，因為「純潔無瑕」變成品質保證，適合做「真理代言」。幸好，《科學人》明察秋毫，緊急下架「萊克多巴胺」的不實廣告，保住了貞潔。

當號稱是民主「第四權」的媒體被收買，民主就變成「人民被煮」，溫水煮青蛙式的煮。政府拿我們的稅金當柴火煲煮民主，我們不會上當，不當青蛙，也不吃美豬。

（作者為國立台灣大學兼任教授）