美國共和黨在眾院成立的「中國工作小組」發布工作報告，其中建議將現在「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，這項政策建議案獲得國會的支持，我外交部也表達誠摯感謝，並表示會積極聯繫。這項正名工作還在進行中，但改名為「台灣代表處」就正名了嗎？

在我方與對岸的外交戰中，我駐外機構的名稱一直是角力的重點，名稱牽涉到所謂的國格與尊嚴，不能不據理力爭，而美國當然是指標，駐美代表處一更名，其他地方就跟著改名。台美斷交之後，關係最差，美國成立在台協會，我方成立「北美事務協調委員會」作為聯繫窗口，在美國設台北代表處，大使一下降格為代表。

名稱的改變也象徵台美關係的互動，後來改為「台北經濟文化代表處」，以及去年脫離「北協」，都是台美關係進展的成果與象徵。但每次更名都會遭到大陸的抗議，畢竟在一個中國原則下，台灣在國際上是不容許有任何「國格」的象徵字眼出現。「台北」沒關係，「台灣」有關係，因為以台灣為名會有「獨立」的意涵。

代表處改名為「台灣」，民進黨一定認為是外交上的一大勝利，對美國而言，不過是改一個名稱，可以刺激刺激中共也不錯，何況只是在國會討論而已，離現實還很遠。再說，大陸方面有了信心之後，也越來越不在意名稱，反正台灣也就是「中國台灣」，沒差，反而是順理成章的正名了。

正名是上世紀的舊把戲，美中台三角關係尤其是兩岸關係早已數變，代表處名稱改了，實質問題沒變。又不是以「中華民國」為名，算什麼正名？更何況美國會只是空話一句。