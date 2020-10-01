立法院本會期組成修憲委員會，民進黨內正國會立委拋出修正「領土論述」的憲法增修條文修正草案，擬刪除憲法前言中的「國家統一前」，改為「為因應國家發展之需要」，明定中華民國領土範圍為憲法效力所及地區、實質廢省等。

然而，此舉馬上引發國台辦抨擊不要在「修憲謀獨」的邪路上越走越遠，必須懸崖勒馬。國台辦回應指出，「九二共識」是復談基礎，否則誰掌海基會都枉然。對此，民進黨發言人也強力回擊，強調台灣是主權獨立的國家，憲改的討論是台灣人自己民意決定，不容其他外部勢力來指手畫腳。

對照來看，蔡總統今年的就職演說，強調將在立法院成立「修憲委員會，要提供一個平台，讓攸關政府制度，以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識」。不過，民進黨團總召柯建銘表示，尊重個別委員的提案，黨團最後仍將以黨版為主。

平心而論，過去兩年以來，國際局勢產生劇烈變化，民進黨政府並沒有趁機提出「制憲」思考。蔡總統心知肚明，憲法對於國際、兩岸是個不能任意觸碰的底線，否則會投下更多變數，因此特別花篇幅解釋「制度性改革」的必要性，避免外界誤判。

從這個角度來看，蔡英文對「修憲」是較為慎重的，雖然希望能由民進黨主導，但也表態必須經過立法院的修憲委員會中朝野黨團獲得共識後，提出「修憲案」；因此，即使是由民進黨主導，也是由民進黨黨團提出修憲建議案，而現在卻是民進黨內重要派系正國會的立委搶先拋出「修憲案」提議，明顯有派系希望主導輿論風向的思考。

關鍵在於，蔡總統畫下的憲改範圍，明確就是「政府制度、人民權利」，這也意謂著總統為憲改的範圍畫出清晰界線，將可能造成爭議的主權、領土、國號等議題加以排除。憲改範圍的落實也決定了總統意志的展現，這是對蔡英文的統治理念及領導權威的重要判斷。

言下之意，接著要看蔡總統、蔡主席如何應對這「修憲第一槍」了，派系領導人、黨籍「立委」是否服從黨團的統一部署，「修憲」提案是否可以先在黨內溝通後再提出，還是會如總統大選前的蔡易餘委員默默撤案，造成派系威望信譽受損。

值得注意的是，我國修憲程序已經改變，立法院即使送出憲法修正案，還得經過全民複決。憲法時刻，任何政黨、派系都不該拱手讓人，但也應該審慎提案。就時機與現實感來說，國人針對政府制度、人民權利等等各項憲政改革議題非常關注，如何讓憲政制度能夠與時俱進、契合台灣社會的價值，而修憲工程不會動到具有疑慮的「固有疆域」等領土範圍或國家定位等條款，也考驗民進黨各派系的智慧。

（作者為超創觀點協會研究員）