立委王定宇、陳柏惟以及「經濟民主連合」日前召開記者會，擬推動《兩岸關係條例》修法，將陸資投資人持股超過1/3或具控制力的企業均視為「陸資」，並禁止來台進行涉及機敏性技術、公共基礎建設、媒體、電信等具有敏感性產業的投資。此修法建議看來很好，但其實是多此一舉，唯一的功能只在表態而已。

的確，在兩岸仍處於對峙下，對於中國大陸投資是該有所限制。可是他們說的這些項目，現在本來就是高度管制的啊。《兩岸條例》第73條規定，陸資要進入台灣，必須經由主管機關許可。而經濟部也依據法律授權，發布了《大陸地區人民來台投資許可辦法》。王定宇等人所說的限制，在這個辦法中都有規範。任何中國大陸的個人或法人，或是其投資第三地區之公司，而「直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%」或「對該第三地區公司具有控制能力」者，投資台灣都必須經過許可。同時，經濟部也訂定了「大陸地區人民來台投資業別項目」，明確列出允許投資的產業別。在這樣密密麻麻的規範下，有國家安全疑慮的大陸投資，本來就有經濟部投審會把關。而且以當前民進黨政府對大陸排斥、防範的態度，只要有一點疑慮，申請案就必定過不去，那王定宇他們提這個案，到底有什麼意義呢？

他們或許會說，現行法還授權給行政機關「許可」，而這個新法是要全面禁止！這不就是說，王定宇、陳柏惟等人對小英政府護衛台灣的決心有所懷疑嗎？例如，現在「第一類電信事業」，在相關的法規中，並沒有開放陸資投資；但王定宇等人的修法，似乎就要以法律全面禁止，讓以後的主管機關也沒有機會用行政命令來放寬。但，如果「第一類電信事業」真的是台灣的重要、核心基礎建設，不容許陸資進來，那蔡政府會開放陸資進入第一類電信事業，構成「木馬屠城」嗎？相對的，現在並不涉及基礎建設的「第二類電信事業」，是有條件的容許部分陸資，那王定宇等人也要立法全面禁絕嗎？這對台灣的經濟衝擊是否太大？

或許王定宇、陳柏惟以及「經濟民主連合」的賴中強先生，的確對民進黨政府不放心，擔心蔡政府反中反假的。畢竟，當年反ECFA、反服貿時講得慷慨激昂的人，現在卻成天擔心中共要「終止ECFA」。陸委會居然還說出「不希望陸方因政治因素中止ECFA」的話…，難道當年台灣拒絕服貿協議，不就是基於「政治因素」嗎？是不是這些前倨後恭的表現，讓「台派」不放心？雖然民進黨自己都愛說，馬政府時期經濟太過依賴中國大陸，但統計數據都顯示，蔡政府時期對中國大陸的經貿依賴明顯超過馬政府時期。是否這些表現，讓人看到蔡政府寧可飲鴆止渴，也要撐著台灣經濟？所以他們憂心忡忡，要提案修法？

總之，現在的法規明明讓主管機關嚴格把關陸資，王定宇等人還要特別提案「修法」來限制，要嘛是刷存在感，向國人表態「我們比蔡英文更反中」；要嘛就是真心不信任蔡政府與民進黨，深覺他們愛台精神抵不過愛人民幣。無論何者，都顯示了「愛台政治」的荒謬。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）