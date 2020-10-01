10月1日是中共建政71周年，雖因新冠疫情而未舉辦任何大型活動，但總理李克強照例在主持國務院國慶招待會上講話。提到兩岸關係時，李克強重申「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對和遏制任何『台獨』分裂行徑和外部干涉」，進而「推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一」。

很明顯，若對照國台辦發言人稍早提及「不存在台海中線」的強硬態度，李克強這席話有意為近期台海軍事對峙的緊張態勢降溫，代表中共現階段仍以和平共存為對台政策基調。換言之，倘若蔡英文政府真心以中華民國憲法面對兩岸定位的話，中共就沒有理由在對等基礎上，阻擋兩岸對話的恢復，更沒藉口以武力威脅台灣、危及區域安全，這些都端賴蔡總統是否有此大開大闔之智慧。

中共日前派戰機與船艦頻繁在台灣周邊海域出沒的作法，固然不可取，畢竟任何意外都可能釀成大禍，但民進黨以遊走戰爭邊緣的民粹手法操作兩岸對抗、凸顯自己是唯一能捍衛主權的政黨之意圖，更該受到國人嚴厲譴責。民進黨死不承認兩岸有政治共識，卻還希望對岸接受美國為防止台海軍事衝突而畫下的海峽中線，豈不自相矛盾。

民進黨喜歡以兩手策略玩弄兩岸關係，早已不是什麼新鮮事，過去說獨派團體提出制憲公投案是言論自由，執政黨無權限制，但現在黨籍立委又蠢蠢欲動，想在立法院新成立的「修憲委員會」裡，提出變更憲法對國家領土規定之條文，還嗆聲說「沒有改變現狀」。現在，大陸正密切注意身兼該黨主席的蔡總統如何處理：是放任他們繼續攪亂台海現狀，還是最後會及時踩剎車？

綜合近期民調可發現，台海軍事關係已陷入近10年來的對峙最高點，而國人自認是台灣人的比率亦達近年最高。然而，許多國人很明顯受到民進黨民粹洗腦的影響，認定台海一旦真的陷入戰火，美軍定會出手相救，卻連自我防衛的意願都付之闕如，提到服兵役保衛國家就畏畏縮縮，連獨派大師林濁水都看不下去！

外交部長吳釗燮日前在接受美國媒體專訪時提到，「我們現在不尋求建立台美全面外交關係，也不會依靠美國干預台海衝突」。這番話分明抵觸民進黨勇武派的主張，可見得應該是蔡政府有意為節節升高的仇共敵意降溫，避免兩岸操作策略失控，踩到中共紅線，反而殃及其執政基礎。

要化解兩岸緊張關係其實很簡單，就是蔡政府應提出類似「九二共識、一中各表」的論述。民進黨堅稱「九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁」，但至今仍未能提出符合憲法且大陸願意接受的兩岸說帖。蔡總統今年初提到所謂兩岸應「對等對話」的宣示，根本只是為了滿足內外宣傳、自我催眠的空話。

大陸多次點明，台灣現有法律是化解彼此政治歧見的最好解方，遵循憲法處理兩岸事務並不是自我繳械或投降，更不是放棄台灣現有的民主政治，而是給兩岸中國人一個和平契機。美國與大陸陷入惡性競爭，難道台灣要自投羅網！既然北京已放軟姿態，蔡政府何不給兩岸和平一個難得的機會？

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）