無色覺醒》賴岳謙：美國大選首場辯論！唇槍舌戰淪為鬧劇？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第731集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美國大選首場辯論！唇槍舌戰淪為鬧劇？」

美國總統大選首場辯論會，在一片批評聲浪中結束，雙方陣營如果依彼此間協商的共識，按照民主的風度以及辯論的規則來進行的話，基本上我們可以清楚的了解和認識彼此之間根本的態度與政策走向的差異，但很顯然第一場辯論會後，並不如外界所期待的。

此屆選舉被稱為歷史上最激烈的一次，因此首場辯論會格外吸引關注，美國各大新聞網幾乎都有直播，全美上百萬人一同關注尋求連任的美國總統川普與民主黨對手拜登舌戰90分鐘的辯論會。

且本屆選舉因受疫情的影響，兩方陣營許多的競選活動都被迫停止，因此辯論會的舉行是少數讓選民能清楚了解雙方候選人政策的機會。這次辯論會的主題圍繞於新冠疫情、最高法院大法官提名、國內種族抗議、經濟以及各自的政績等。

其實在辯論會前，外界就已經判斷，此次辯論會將非常荒謬。以川普不按牌理出牌的風格，一定不會遵守辯論會的規則，甚至會以人身攻擊的方式來打擊拜登。

果不其然，在辯論的過程中，川普不斷在拜登發言的時間內進型干擾、插嘴，打亂拜登的節奏。即使辯論會主持人華勒斯（Chris Wallace）多次要控制現場秩序，但依舊無法阻止這場辯論大會逐步淪為鬧劇的結果。

少數能在辯論會看到的重點，其中拜登如果當選後的政策走向，很顯然的將會與現任總統川普的路線出現截然不同的改變。拜登執政的基調將延續歐巴馬時期的政策走向，重建美國與盟國的關係，並重回伊朗核協議會談。拜登明顯要重回川普在任內所退出的國際組織。

辯論會的另一重點則是美國最高法院大法官提名的爭議。川普堅持在大選前任命最高法院大法官，為大選後可能的司法爭議做凖備。民主黨則擔心大法官提名的問題會在此時影響選舉結果，應該等選舉結果出來後，最能體現最新民意，

川普提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）是一名虔誠的天主教徒，也是保守的天主教團體「讚美的子民」（People of Praise）的成員，該組織在同性戀與移民問題等公共議題上都是持相當保守的立場。美國最高法院大法官是由參議院決定，川普所屬的共和黨在參議院握有多數優勢，美國聯邦最高法院的大法官為終生職，只有當遇到大法官發生死亡、辭職、退休或被彈劾時才會出現空缺。

美國大法官的判決，實能影響未來數十年美國公共政策的走向，包括槍支、墮胎、醫療保險等多項具有爭議性的議題。如果巴雷特順利填補大法官的空缺，美國聯邦最高法院的9位大法官中，保守派對自由派的優勢將擴大為6-3，這也會對未來數十年美國的政策走向更往保守派的路線靠攏。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！