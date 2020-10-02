去年8月行政院長蘇貞昌拍板定案，今年10月到2023年3月啟動強制發放「數位身分識別證」（New eID）的政策，因為新冠疫情的關係，已經被延後到明年第二季，再開始試辦發行換發。這項「電子新政」事關台灣邁向智慧國家、數位政府的政策願景之實現，值得進行深入的討論。

回顧過去，換發身分證，基本上就是一個「歷史共業」。從1998年希望結合健保卡和身分證的「國民卡」（國民身分健保合一智慧卡），到2005年換發身分證「全民必須按捺指紋」的憲政爭議，在釋字第603號的大法官會議解釋下，「強制人民按捺指紋，並予錄存，否則不予發給國民身分證」違憲。簡言之，兩個主要政黨執政期間，都曾經因為「智慧」、「數位」之餘，還受到非議的是現代社會「資訊安全」、「數據使用」的公民隱私權，是否可能被濫用的重大質疑。

從2015年施行《個人資料保護法》以來，全體國人對於保障自己隱私權益的意識高漲。近日法務部希望推動的「科技偵查法」草案，就因為社會大眾對於執法人員合法取得電腦、手機、通話聯絡紀錄，而感到不安，該草案的立法時程因而暫停。更有過之而無不及的是，這次全面換發的「數位身分識別證」，由於將會成為最大的載具平台，擁有全民所有數據的政府，在資安與隱私的兩個重大環節上，確實無法提出有效釋疑的政策論述。

在蔡總統的上一個任期，內政部的查訪民意，做的不夠多，不夠廣泛。從2017年5月到10月，為了瞭解社會大眾的意見與態度，內政部委託政大公共行政學系進行可行性的研究。除了辦理焦點團體訪談和「晶片國民身分證」的研討會（7月），還舉辦「開放決策工作坊」（9月）、以及室內電話和手機的民意調查（10月）。而其中，2017年7月14日由行政院舉辦的「晶片國民身分證國際研討會」，邀訪德國和波羅的海的愛沙尼亞，來自實務界和數位治理的專家學者，提供政策經驗的交流。

但其實法國是歐陸大國當中，雙首長制或半總統制與我現行憲政體制最為相同的國家，但因為既有兩輪投票的總統選舉制度，幾乎涇渭分明的左派右派的執政，在這個晶片身分證的政策上，反映的是政黨意識型態的政治思維。也就是，只有右派政治聯盟，或目前馬克宏總統左右不定的政黨，才會推動這項政策。

就此而言，國民黨時代倡議此項政策方案，固然不令人感到意外，但是由創黨以來就特別強調重視人權的民進黨政府，積極推動晶片國民身分證的政策，則顯得格格不入。尤其是今年剛剛成立的「監察院國家人權委員會」，該委員會的組織法第一條的宗旨就指出「落實憲法對人民權利之維護」，以及「符合國際人權標準，建立普世人權之價值及規範」，針對這個涉及全民權益、「強制發行」、可能有資訊安全疑慮的晶片國民身分證，在行政院各部會，都沒有確定能夠如何運用該項全民平台，提供更多安全便民的政策措施之前，還需要再行凝聚社會的共識。而這些並不是2017年在四個月之內，國際和國內研討會、焦點團體訪談、開放決策工作坊、以及市話和手機的民調結果，就足以說服社會大眾。

基於以上所言，如果換發「數位身分識別證」，是明年第二季開始的既定政策，則行政院就應該以具體的作為，提高國人使用晶片身分證的信心。首先，保留原本就預定兩年半所給予民眾的換發意願之權益，在2023年3月之後，提供「雙卡並行」的方案選項。其次，在明年第二季之前，各部會必須具體提出線上服務的其他「加值型」措施，例如這張「數位身分識別證」要不要結合衛福部的健保卡，會不會結合交通部的駕駛執照等。最後，因而得以綁定的任何使用，將使得這張「便利」、「無所不能」的晶片卡，如果成為開啟國人日常生活點點滴滴的超級鑰匙，一旦成真，則憲法對於人民權利的維護，在「政府全都看」的情況，要如何以法律確實保障，是一個沒有人能夠百分百保證的挑戰，特別是在資安、（合法）揭露、（依法）使用的過程當中，如何檢視沒有被濫用的機制，至今似乎並不在政府的考量範疇之內。

英國政治小說寓言家喬治．歐威爾，在經典名著1984裡面的名句，「小心，老大哥正在看著你」。全面換發「數位身分識別證」，要消除民眾的疑慮，除了提供更多元的選擇和更長的等待時間之外，還有就是告訴國人，為什麼美國人民只有駕照和／或是社會安全卡，做為身分的辨識之用，而台灣則需要「一卡通」式的「數位身分識別證」？最後我們更要強調，給予人民更多元的選擇，才是民主政治的真諦。