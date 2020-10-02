台北市設市百年活動上，曾任台北市長又當過總統的陳水扁、馬英九都說了令人省思的話。陳水扁一番期待朝野能和解、兩岸能和解的話，從曾主張一邊一國的人口中說出，顯得諷刺。相對地，馬英九「只要相互尊重，海峽中線就會存在」這句話，則一針見血，就看民進黨政府聽不聽得進去。

剖析兩位前總統的話，很清楚的可以看出，陳水扁說的「市長大家可以坐下來，為什麼朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？」這句話，只是丟出了一個「為什麼的疑問」，而馬英九卻很巧的，提供了兩岸和解的答案，就是「只要相互尊重」。

全世界有衝突的國家或地區，喊得最響亮的口號就是「和平對話代替軍事對抗」。但這麼簡單的「和平對話」道理，很多國家或地區總是做不到，而必須搞到軍事衝突。這當中最主要的原因，就是國家或地區間缺乏尊重。

從國民政府把中華民國撤退到台灣開始，海峽兩岸曾經長期處於分隔而且極度敵度的狀態。歷經兩岸當權者的努力，這2、30年來，台灣與中國大陸開始逐步消除分隔敵對，走向交流平和。

在這過程中，透過和平對話，產生了兩岸能接受的「九二共識」，也形成了兩岸間有「海峽中線」的共識。「九二共識」與「海峽中線」，本來就是不可分割的一體政治概念，我們若不能尊重「九二共識」這個政治基礎，自不能期待對岸會尊重「海峽中線」的存在。

很可悲的是，民進黨在完全執政後，在內政外交上頻頻出招，先不承認有「九二共識」，接著又連連制定各種打壓兩岸間交流的法令，提升對中國大陸的敵意。最近，又透過各種手段，包括增加對美軍事採購，開放進口含瘦肉精的美國豬肉，換取美國政府官員訪台等等動作，刺激對岸敏感神經。

這麼一來，導致中共不斷派出軍機、艦艇繞台，甚至越過所謂海峽中線，進逼台灣。最新的發展是，大陸國台辦公開否認了「海峽中線」的存在，而且中共軍方連續在台灣海峽的北、中、南，進行實彈演習。

民進黨政府就是個不負責任的政府。它只管惹事，卻欠缺處事的足夠能力。面對中共軍機的不斷越線及意有所指的實彈演習，除了空言喊叫什麼戰到一兵一卒，拿掃把也要奮戰到底的渾話之外，就是希望國際介入，美軍護台。民進黨上下這整個表現，讓人看破手腳。

民進黨政府應該了解一個道理。要想讓敵對一方願意「和平對話」，就必須和對方建立「相互尊重」的關係。如果不走「尊重」一途，那就必須建立強大的軍事力量做後盾，讓對方「不得不尊重」。

民進黨政府既然捨「尊重」一途，自然就必須做好軍事準備。但民進黨除了會激怒對岸之外，卻沒有任何辦法，具體提升我方的軍事實力。或許民進黨政府覺得花幾百億、數千億向美國買先進的坦克、飛彈，就能把軍事實力提升到能對抗中共。

這是一廂情願，不切實際的想法。打戰，打的是整體國家資源與人力，比的是糧草後勤。我們台灣實施募兵制之後，陸海空軍的總人數不多，一但戰爭開打，就必須全國總動員，徵調所有的後備軍人。

問題不在於我們後備軍人有多少，而是我們的後備軍人這麼多年來，也頂多受過像暑期戰鬥營一般的4個月軍訓而已，如何拿得起槍，上得了戰場。而即便民進黨有意提升我方軍力，想來個全民皆兵，要求所有男女都必須服3年兵役，保家衛國，我還認為民進黨沒有這個膽。

因為，民進黨深知，只要他們敢宣布台灣全部男女都應服幾年的兵役，他們必將在大選中被選民唾棄而敗選，丟失他們要力保的政權。馬英九講的「首戰即終戰」，如果從這個角度看，會更貼近事實。